Bros And Bun a San Giorgio spegne la prima candelina.

Martedì 13 luglio 2021, BROS AND BUN, il nuovo habitat per carnivori gourmand, compie un anno. Un periodo intenso fatto di successi e riconoscimenti nonostante aperture e chiusure forzate dettate dalle normative anti contagio. Un compleanno che sa di ripartenza che ha la forza dei nuovi inizi, che porta con sé novità, entusiasmo e determinazione.

In cucina in nuovo corso porta a un rinnovamento globale con focus sull’alta qualità dei prodotti, dei tagli di carne e nelle modalità di preparazione. Coraggio, determinazione e competenza i tratti distintivi del menu realizzato dallo chef Davide Loffredo, cresciuto nelle cucine stellate d’Europa.

25 anni, originario di Torre del Greco, Davide Loffredo è approdato a Bros And Bun a maggio 2021 dopo importanti esperienze in Italia e all’estero presso strutture di alto livello: prima con Luigi Tramontano al ristorante Terrazza Bosquet del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento e poi, nel 2017, al ristorante La Serra dell’Hotel Le Agavi di Positano nel ruolo di capo partita; dal 2018 al 2020 è nelle cucine del Maxi, 1 stella Michelin dell’Hotel Capo La Gala di Vico Equense, e nella stagione invernale è chef de partie presso il 5 Stelle Lusso Carlton Hotel di St. Moritz, in Svizzera.

A Bros And Bun porta tutta la sua esperienza maturata nelle cucine stellate, elabora un menu che è una declinazione dell’alta cucina in bun e piatti di carne dal sapore mitteleuropeo.

In primo piano i nuovissimi burger: Pulled lamb, Pastrami e Smoked Burger in un menu rivisitato che, rispetto alla stagione precedente, vede una cura da ristorante stellato nella preparazione, nella cottura e nella presentazione dei burger e dei piatti.

Panini mai assaggiati prima che sanno di ricerca e sperimentazione, attenzione alle modalità di preparazione delle carni e genuinità dei contorni di stagione abbinati in modo innovativo e sorprendente. Ad esempio, il pastrami, uno dei panini più celebri della cucina di New York tipico della cucina kosher, qui assume una consistenza e un sapore europeo. A base di carne di manzo servita in un morbido bun con salsa di senape home made al miele, groviera, insalata iceberg e cetriolini picked, il Pastrami di Bros and Bun sollecita ad ogni morso le papille gustative.

Attenzione, tecnica e ricerca sulla materia prima si evincono già negli antipasti come la Melanzana in varie consistenze e il carpaccio fumè con filetto, wasabi di asparagi, spuma di Parmigiano vacche rosse, frisè di scarola, pane carasau.

Il nuovo menu è ricercato, pulito, cosmopolita, i piatti rivelano suggestioni di altre culture e paesi, in primis la Svizzera, per la quale Loffredo nutre una passione particolare e che si rivela nella scelta di ingredienti quali i formaggi e nelle sue salse: senape, aioli, barbabietola e cetrioli. Punto focale del locale è sempre il bun, il panino tondo realizzato da Cesto Bakery su ricetta esclusiva, che viene declinato come un piatto di alta cucina giocando su consistenze diverse, profumi e sapori. Le carni per l’hamburger sono frutto di una attenta selezione, blend di tagli e razze, in esclusiva per Bros And Bun.

Alla proposta di cucina, che raggiunge punte di perfezione anche negli antipasti, si aggiunge la carta dei dolci curata dal talentuoso Michele Cannavacciuolo, pastry chef della squadra di Gennaro Esposito della Torre del Saracino. Una carta che va da un prezioso e gustoso tiramisù con cocco, burro di arachidi e gelato al caffè, fino al Truffle et Vanille, una bavarese alla nocciola con cremoso all’extravergine di oliva, tartufo, gelato alla vaniglia e amaretti macinati.

Interessante anche l’ambiziosa carta di vini dove non mancano le più blasonate etichette italiane e estere.

Altra novità della riapertura è il cocktail bar del locale affidato alla maestria di Giuseppe Esposito: classe ’86, napoletano, a vent’anni è volato a Londra per imparare dai migliori, così da semplice bartender dello storico Ivy Club è diventato head bartender dello Sky Garden di Londra e infine del Arros Qd il ristorante londinese del pluristellato Quique Dacosta. Da Bros And Bun mette tutta la sua conoscenza internazionale per una mixology identitaria, raffinata e a tratti coreografica: i suoi 9 signature cocktail rispecchiano nelle miscele lo stile, l’eleganza e il gusto della cucina dello chef Loffredo.

BROS AND BUN è l’indirizzo per appassionati di carne, hamburger e non solo che ha aperto nel luglio 2020 a San Giorgio a Cremano, Napoli. Un progetto audace che nasce dal sogno comune di due giovani fratelli, Annalisa e Gennaro Alfiero, di portare in Italia un’idea di locale proprio delle grandi metropoli europee. Un luogo che fa dell’architettura, del design e della qualità dei piatti gli strumenti per rompere gli schemi e portare l’esperienza del bun e della carne più in generale ad un livello superiore.

Info e contatti

Aperto dal lunedì al sabato a cena.

Indirizzo: via Galante, 55/63 Tel. 081 18810158

www.brosandbun.it