Bufala Fest, oggi il via con De Blasio

- pubblicità -

Tutto pronto a Napoli, in Piazza Municipio, per la nona edizione di Bufala Fest – non solo mozzarella, la kermesse enogastronomica ideata e organizzata da Creaeventi con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina e l’integrazione di quest’ultima con la filiera ittica e con l’intera filiera agroalimentare.

Si parte domani, mercoledì 3 settembre 2025, con l’apertura al pubblico del Villaggio che, lo ricordiamo, è ad ingresso gratuito e sarà aperto tutti i giorni, fino a domenica 7 settembre, dalle ore 12:00 alle ore 24:00.

La prima giornata di Bufala Fest prevede un cartellone ricco di appuntamenti interessanti:

· Alle ore 17:00, nell’Area Giardino delle Idee, incontro del già Sindaco di New York City Bill De Blasio con i Giornalisti.

· Alle ore 17:30, Inaugurazione di Casa Coldiretti, con il Direttore Regionale Salvatore Loffreda, il Presidente provinciale Valentina Stinga, quello regionale Ettore Bellelli, l’Assessore Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, l’Assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Matteo Lorito e il Direttore Organizzativo di Bufala Fest Antonio Rea.

· Alle ore 19:00, nell’Area Giardino delle Idee, talk sul tema “Knowledge management e Made in Italy: la conoscenza per la creazione di valore nelle imprese agroalimentari e ittiche”. Intervengono: On. Marco Cerreto, Componente XIII Commissione Agricoltura Camera dei Deputati; On. Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura Regione Campania; Ettore Bellelli, Presidente Coldiretti Campania; Domenico Raimondo, Presidente Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. ; Prof. Giuseppe Campanile, docente di Zootecnia Speciale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; Prof. Paolo Piciocchi, Ordinario di Economia e Management presso l’Università degli Studi di Salerno (Unisa); Avv. Francesco Musella, Esperto in Proprietà industriale ed intellettuale; Ing. Andrea Fontanella, Direttore Generale di Oleificio Zucchi S.p.A. Modera il Giornalista Carmine Maione.

Gli Show Cooking in programma nell’Arena del Gusto

I visitatori potranno accedere gratuitamente all’Arena del Gusto, l’area curata da Erny Lombardo, Chef e Coordinatore della ricerca dalla natura alla cucina del futuro. Questi gli appuntamenti domani in agenda:

· Ore 19:30: Show Cooking organizzato in collaborazione con farina “Le 5 Stagioni” di Agugiaro & Figna, eccellenza molitoria italiana, sul tema “Il respiro del chicco viaggio nella farina: da dove nasce, come si trasforma, perché è unica”: un’introduzione al mondo molitorio, alla varietà dei grani, ai metodi di macinazione, all’arte secolare del mugnaio e alla bellezza della diversità nelle farine. Il punto di partenza. Intervengono: Nicola Demo, Salvatore Busiello, Pietro Vescovini, Nadia De Ruosi.

· Ore 20:45: Show Cooking organizzato da Ferrarini, tra le più importanti realtà europee nel settore Salumi, sul tema “Il racconto autentico della tradizione, la filiera dei salumi. Italian Food Philosophy”. Presentazione salumi a cura del Maestro Ubaldo Franzese. Intervento a cura di Claudio Rizzi, Marketing Manager di Ferrarini S.p.A.

· Ore 22:00: Show Cooking organizzato da La Molisana, storico pastificio italiano, sul tema “Da dove nasce la pasta, dall’inconfondibile colore giallo dorato caldo”. Degustazione di Rigacuore Integrale con pesto, papaccella napoletana, ricotta salata di bufala, sabbia di olive nere, a cura degli Chef Antonio Sorrentino e Arturo Fusco. Intervento a cura di Renato Freda, Responsabile Marketing Operativo de La Molisana

Collaborazioni e Patrocini

“Bufala Fest – non solo mozzarella” è organizzato in collaborazione con l’Associazione “Giardino delle Idee”, con Coldiretti Campania e con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP.

L’evento gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli ed è un’attività co-finanziata nell’ambito del PN FEAMPA 21-27 – OS 2.2 azione 4 Intervento 2, il Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura che affronta tre sfide fondamentali per accompagnare l’evoluzione dei settori della Pesca e dell’Acquacoltura entro il 2030: transizione verde, transizione digitale e resilienza, alle quali si aggiunge l’intento di favorire trasversalmente i processi di innovazione.