Bufala Village: 3 giorni alla scoperta dell’oro bianco

Proseguono senza sosta le attività al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud: dopo Fiera del Vintage e Truck in Sud, è la volta della VI edizione di Bufala Village, in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre. A seguire nei successivi weekend Baccalà Village e Caserta Beer Fest.

Dopo lo straordinario successo riscosso lo scorso anno, Bufala Village propone una serie di novità con un palinsesto musicale che vedrà alternarsi da venerdì a domenica la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Bottarte Thamburò ed in chiusura di manifestazione ancora musica dal vivo e cabaret.

Bufala Village, come ogni anno, si rinnova con attività nuove ed un’area giochi per bambini ancora più grande che si sviluppa su 5mila mq al coperto con gonfiabili, pista di gokart, quad, il teatrino dei burattini di Giorgio Ferraiolo e baby dance.

La manifestazione resta fedele all’obiettivo originario che consiste nella tutela e promozione della bufala mediterranea rappresentato da un comparto di eccellenza dell’agricoltura nazionale e che trova le sue migliori espressioni proprio in Terra di Lavoro.

“Siamo lieti di supportare anche quest’anno Bufala Village – dichiara l’Assessore della Regione Campania per l’Agricoltura, On. Nicola Caputo – E siamo convinti che questa iniziativa ricopra un ruolo fondamentale per la divulgazione della straordinaria qualità dei nostri allevamenti bufalini che sono i migliori al mondo. Un evento che unisce storia, cultura e attività ludico-ricreative che fa bene al territorio ed all’intero comparto”

Saranno tantissime le specie che potranno essere ammirate al Bufala Village, dalla rassegna avicola a cura dell’Associazione Avicoltori Italiani al Fontanella Magic Arabian Team con i suoi mini pony e purosangue arabi, passando per l’Associazione Casertana Aves Natura con una coloratissima esposizione ornitologica.

Confermata la presenza di Ris Bufala, che, in collaborazione con l’ONAF guiderà i “Percorsi del Gusto – 4 vini per 4 formaggi”.

“La presenza all’interno di Bufala Village – ci racconta il Segretario di Ris Bufala, dott. Angelo Coletta – rappresenta un momento molto importante per il comparto bufalino che ha i numeri più importanti proprio in provincia di Caserta. Basti ricordare che la sola provincia di Caserta rappresenta circa il 50% della popolazione nazionale e la popolazione regionale rappresenta circa l’80% della popolazione nazionale.

All’interno della manifestazione ci saranno importanti momenti di promozione e valorizzazione delle produzioni bufaline a partire dall’animale. Infatti, ogni giorno ci sarà la presentazione della Razza Mediterranea Italiana dove verrà posto in evidenza la forza produttiva e la longevità dell’animale con la presenza di animali di elevata genealogia e di importante longevità.

Vi saranno dei momenti nei quali ai più piccoli saranno presentati i vitelli bufalini e le loro caratteristiche di docilità e dolcezza che hanno nel loro carattere unico ed insostituibile.

Non infine ci saranno dei momenti importanti dove saranno abbinati i vini interessanti con prodotti caseari a base di latte di bufala”.

Come ogni anno, non mancheranno le dimostrazioni di filatura a cura dei mastri caseari, gli show cooking e tante altre attività elencate sul sito www.bufalavillage.it.

Domenica, alle ore 11:00, è in programma un momento culturale che si adatta alla perfezione con la manifestazione attraverso la presentazione del libro di Pasquale Iorio “Storia della Mozzarella di Bufala – L’oro della Campania Felix” moderato dalla giornalista Stefania Guiotto.

“Rieccoci per una nuova edizione del Bufala Village pensato e realizzato su misura per famiglie – afferma il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano – con un nuovo programma, nuove attività e nuove ricette da proporre ai nostri visitatori. Lo scorso anno fu un’edizione meravigliosa e sono sicuro che questa sarà altrettanto interessante e…succulente”.

Gli orari del Bufala Village sono:

Venerdì 20 e sabato 21 settembre dalle ore 18:00 alle 24:00 mentre domenica dalle ore 10:00 alle 24:00.