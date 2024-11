Caffè Toraldo presenta corso di caffetteria di base

- pubblicità -

Un’intera giornata formativa, dedicata a chi possiede già un minimo di esperienza nella caffetteria e desidera perfezionare le proprie conoscenze, rivolto ai maggiori di 18 anni, è in programma il 20 novembre 2024, dalle ore 10:00 alle 18:00, presso la sede della storica torrefazione napoletana Caffè Toraldo.

Il Corso di approccio alla caffetteria di base, organizzato in collaborazione con Luigi Pascarella di FBS (Flair Bartender’s School), un’importante scuola di formazione per American bartending, prevede un’immersione nell’arte del caffè, alternando sessioni teoriche e pratiche. Il corso è gratuito.

Per partecipare, è sufficiente inviare una email a info@caffetoraldo.it, le iscrizioni saranno aperte fino al completamento dei 10 posti in aula, entro il 18 novembre alle 10:00 e in base all’ordine di iscrizione. Durante il corso, i candidati più idonei saranno selezionati per uno stage in caffetteria. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione e uno sconto del 50% sui corsi di FBS, per favorire ulteriormente la loro crescita professionale.

A tal proposito, Marco Simonetti, AD di Caffè Toraldo, commenta: “Crediamo che la formazione sia essenziale per chi desidera trasformare la passione per il caffè in una professione. Questo corso rappresenta un’opportunità per avvicinarsi al mondo del caffè in tutte le sue forme, dalla filiera alla tazzina servita al bar. È un primo incontro che fa parte di una serie di attività volte a promuovere la formazione nel settore del caffè, un momento conoscitivo per entrare a far parte della nostra grande famiglia.”

Il corso affronterà nella parte pratica, l’uso e la manutenzione della macchina da caffé professionale, la regolazione del macinacaffè, e le tecniche per una perfetta montatura del latte. Sul piano teorico, i partecipanti esploreranno la storia del caffè, le sue origini e le varietà di chicchi, i metodi di lavorazione, l’evoluzione delle macchine per espresso e i criteri per riconoscere un caffè di qualità, scoprendo anche l’importanza delle “5 M” del caffè: miscela, macinatura, macchina, mano e manutenzione, l’invenzione e l’evoluzione delle macchine per espresso, le tre fasi dell’espresso perfetto, come riconoscere la qualità del caffè dai chicchi, come funziona e come regolare la macinatura con il macinacaffè.