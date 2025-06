Caffè Toraldo rilancia il rito dell’espresso al Pizza Village 2025

- pubblicità -

Caffè Toraldo, torrefazione napoletana con oltre cinquant’anni di storia, è Global Partner del Pizza Village 2025, in programma dall’1 al 6 luglio presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Una partecipazione che si inserisce nel percorso di sviluppo del brand nel settore HoReCa, ambito naturale per l’azienda sin dalle origini e oggi al centro di una strategia mirata al consolidamento nel canale pizzerie.

L’evento dà l’occasione ad operatori e visitatori di vivere l’autenticità del caffè napoletano all’interno di uno stand firmato Caffè Toraldo. Al centro, il rito dell’espresso preparato con l’iconica macchina a leva: un richiamo diretto alla tradizione del bar, canale storico del brand, pensato per completare l’esperienza della pizza con un gesto familiare, parte delle abitudini quotidiane delle persone.

La presenza di Caffè Toraldo al Pizza Village si inserisce in un progetto culturale più ampio: promuovere il rito del caffè come elemento identitario, riconoscibile ed esportabile, in linea con il percorso già avviato dall’azienda in oltre 70 Paesi nel mondo. L’attenzione al canale pizzerie si conferma strategica per coniugare due simboli forti della tradizione gastronomica, in un’ottica di complementarità che crea valore.

Così Marco Simonetti – AD di Caffè Toraldo commenta la partecipazione all’evento:” essere presenti al Pizza Village significa rafforzare un dialogo già attivo con il mondo della ristorazione e, in particolare, con il canale pizzerie. Per noi, il caffè è parte integrante dell’esperienza gastronomica, non un elemento accessorio. L’obiettivo è esportare questo approccio – fondato sulla qualità del prodotto e sulla forza del rito – oltre i confini italiani, in coerenza con il nostro percorso di internazionalizzazione”.

La partecipazione al Pizza Village è un’ulteriore operazione di sponsorship coerente con la visione dell’azienda di esportare il rito del caffè nel mondo. Non a caso, Gigi D’Alessio – volto noto della musica italiana e profondamente legato a Napoli – è il testimonial scelto per rafforzare il legame tra tradizione, espressione artistica e identità territoriale. Il caffè, la musica e la pizza: tre simboli di una Napoli culturalmente riconosciuta in Italia e nel mondo, in coerenza con la narrazione che Caffè Toraldo porta avanti nei mercati internazionali.