Caldo primaverile a Capri, gli auguri con anguria e brindisi in riva al mare.

Gli ultimi giorni dell’anno si concluderanno con temperature tiepide e giornate particolarmente soleggiate, così come avvenuto a Natale, anche a Capodanno ci saranno temperature insolite, più alte rispetto alle medie stagionali con 7 ai 12 gradi in più.

Clima ideale per un tuffo fuori stagione, e dalla spiaggia di Marina Piccola fino al Faro di Punta Carena passando per Torre Saracena in molti non hanno resistito ad una tintarella ed un bagno all’ombra dei faraglioni, ed ecco che gli auguri si scambiano in spiaggia con un brindisi ed una fetta di Anguria.

Anche la Tradizionale cartolina di auguri di Capodanno si é adeguata al clima anomalo di questi ultimi giorni del 2022, riprendendo l’anguria e come sfondo il mare cristallino di Torre Saracena.

Foto: AG/Promediacom diretta da Louis Molino