Camaleonte, la prima Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia presentata a Napoli.

Giovedì 15 Dicembre al “The Spark Creative Hub – Mondadori Bookstore” di Napoli è stata presentata la Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia – Camaleonte, edita da Mondadori Electa

Arriva a Napoli la prima Guida dedicata al caffè, che scheda, analizza e recensisce diverse centinaia di caffè, divisi per regioni, torrefazioni, metodi di estrazione e flavori.Dopo la sua versione APP ha ora anche una versione cartacea a marchio Mondadori Electa.

L’evento ha visto la partecipazione di torrefattori, tra questi i rappresentati di Kimbo, Passalacqua e Toraldoe addetti al settore. A moderare il giornalista de Il Mattino e autore del blog “lucianopignatarowineblog”, Luciano Pignataro. Ospite d’eccezione della serata lo chef bi-stellato Gennaro Esposito che ha inteso omaggiare il progetto per la sua particolare connotazione culturale.

La Guida del Camaleonte si apre con il lungo e dettagliato racconto della filiera del caffè: dalla storia alla botanica, dalla produzione in piantagione alla geografia dei consumi, dalla tostatura a diversi metodi di preparazione, dal decaffeinato al monoporzionato, dalle tecniche di assaggio alla descrizione del flavore (la combinazione di aromi, gusti e sensazioni tattili percepiti all’assaggio).

Il focus della pubblicazione è il percorso tra le diverse realtà italiane, suddivise per regione, con la presentazione delle torrefazioni selezionate: ogni scheda comprende le informazioni di contatto, una breve storia dell’azienda, lo stile produttivo e la presentazione dei caffè sottoposti ad assaggio (con voto da 1 a 5 Camaleonti), i simboli che evidenziano le principali caratteristiche in base al flavore (ad esempio, la presenza di note di cioccolato, miele, nocciole, liquirizia, lime e molto altro) e una descrizione analitica del prodotto: tipologia (grani, macinato …), caratteristiche (origini e metodo di lavorazione), colore di tostatura, flavore e le eventuali certificazioni.

Un’importante sezione è anche quella delle Coffee Academy, centri di formazione indipendenti oppure presso torrefazioni e costruttori di macchine espresso, che offrono programmi articolati di corsiepercorsi formativi sul caffè rivolti ai professionisti e ai coffee lover.

La Guida, infine, comprende un glossario, che raccoglie le definizionidei termini tecnici più spesso ricorrenti nel mondo del caffè, della tostatura, dell’estrazione in tazza e della degustazione.

Per il nome del volume, Guida del Camaleonte, gli autori si sono lasciati ispirare dalla capacità tipica del camaleonte di cambiare colore e di mimetizzarsi nel contesto in cui si trova; Godina e Illiano sottolineano così la poliedricità del caffè e valorizzano la complessità delle sue caratteristiche sensoriali che variano in base alla specie botanica, ai colori della tostatura e ai metodi di estrazione.

Per Andrej Godina, (caffesperto e PhD in Scienza, Tecnologia ed Economia nell’Industria del Caffè), e Mauro Illiano, (caffesperto, giornalista enogastronomico, avvocato): «Il caffè è uno dei prodotti più consumati al mondo, tuttavia resta una bevanda poco conosciuta. Questa guida vuole valorizzare e diffondere la grande ricchezza di proposte e di stili che caratterizza l’universo del caffè in Italia. Dopo il lancio dell’App, già disponibile sugli store Android ed Apple, abbiamo ritenuto essenziale realizzare anche un libro, che consentisse una maggiore condivisione dei contenuti ed una più semplice fruizione da parte degli addetti al settore come dei semplici bevitori di caffè. La Guida diventa così uno strumento alla portata di tutti, un bene comune. Siamo pertanto orgogliosi che proprio Mondadori abbia sposato il nostro progetto, garantendo a quest’opera tanto innovativa quanto rivoluzionaria la massima diffusione su tutto il territorio nazionale».

Per Luciano Pignataro: “La ristorazione deve assolutamente migliorare la proposta di caffè alla fine dei pasti. Non può essere un esercizio di bassa qualità che rischia di inficiare tutto il percorso degustativo a cui il cliente ha partecipato”.

Gennaro Esposito: “Oramai non riesco più ad assaporare il gusto del caffè se non attraverso la cuccuma, l’antica macchinetta napoletana del caffè. Preferisco le note dolci dell’Arabica e le tostature soft. Facciamo bene a metterci in discussione noi stessi rispetto ad un mondo che è in continua evoluzione e perciò a tracciare nuove strade di degustazione per questa bevanda che ci ha resi famosi nel mondo”.

Al termine della presentazionesi è tenuto un flash-mob organizzato dal Camaleonte, che ha inteso vivificare l’esperienza dei presenti servendo del caffè à la volèe(con moka e cuccuma) sulle note della musica prodotta dalla splendida voce del soprano Erin Wakeman accompagnata dallo strumento a corda di Gennaro Di Meo.

Le torrefazioni e i caffè premiati

AWARD TORREFAZIONI 2022

Premio Torrefazione dell’anno : Julius Meinl– per la coerenza qualitativa dell’intera gamma prodotti presentata in Guida

Premio Micro Torrefazione dell’anno : Microtorrefazione Conti – per la coerenza di progetto: micro torrefazione, caffetteria, comproprietà di una piantagione di caffè

Premio Torrefazione Specialty : 1895 Coffee Designers by Lavazza – per l’elevata qualità dei prodotti e l’avanguardismo della factoryexperience

Premio Torrefazione sostenibilità : Caffè Costadoro– per l’attenzione dell’azienda al tema della sostenibilità

Premio Torrefazione innovazione : Nespresso per Vertuo– per l’innovazione tecnologica apportata con il metodo di estrazione Vertuo

Premio Torrefazione tradizione : Kimbo – per la corrispondenza qualitativa dei prodotti con la tradizione napoletana del caffè

Premio Torrefazione rivelazione : Bristot– per le qualità afferenti il prodotto e la comunicazione verso il consumatore

Premio Torrefazione responsabilità sociale : Anna Caffè – per l’apporto di valore in termini di responsabilità sociale al prodotto e l’attenzione all’approvvigionamento da piantagioni sostenibili

Premio Torrefazione emergente : Torrefazione Lady Cafè – per l’originalità del format torrefazione/B&B proposto alla clientela

AWARD PRODOTTI 2022

CATEGORIA ESPRESSO

Premio Espresso Miscela prevalenza Canephora: Tucano di Anna Caffè

Premio Espresso Miscela 100% Arabica: Aroma Fez 1862 di Julius Meinl

Premio Espresso Miscela prevalenza Arabica: Plus Oro di Dersut Caffè

Premio Espresso Arabica mono origine: La Reserva de ¡Tierra! Colombia di Lavazza

Premio Espresso Robusta mono origine: India di Mondicaffè

Premio Espresso Miscela Biologico: 100% Arabica biologico di Hausbrandt

Premio Espresso Mono origine Biologico: Nescafé Perù di Nescafé

Premio Espresso Rainforest Alliance: La Reserva de ¡Tierra! Brasile 100% Arabica di Lavazza

Premio Espresso UTZ: Supreme UTZ di Julius Meinl

Premio Espresso Fair Trade: Bio/Organic Fairtrade di Bristot

Premio Espresso Specialty singola piantagione: 15 Degrees South di 1895 Coffee Designers by Lavazza

Premio Espresso Specialty miscela: Blend 10 di Zar Cafè

Premio Espresso Decaffeinato: Decaffeinato ad acqua di Manifattura Italiana del Caffè

Premio 100% Arabica Dark Roast: Moana di Passalacqua

Premio Miscela Dark Roast: House Blend di Caffè Costanzo

Premio 100% Arabica Medium/Light Roast: Riserva 100% Arabica di Morettino

Premio Miscela Medium/Light Roast: Conde Camillo di Mondicaffè

Premio Espresso Socialmente Responsabile: Tucano di Anna Caffè

Premio Espresso tostato a legna: Nessun Dorma di Antica Tostatura Triestina

CATEGORIA MOKA

Premio Moka Miscela prevalenza Canephora: Buonaroma di Julius Meinl

Premio Moka Miscela prevalenza Arabica: 100% Arabica di Caffè Aiello

Premio Moka Specialty: Avanguardia II di 1895 Coffee Designers by Lavazza

Premio Moka 100% Arabica: RespecTo di Caffè Costadoro

Premio Moka Arabica mono origine: Caffè Moka Style Kenya AA Washed di La Genovese

Premio Moka Decaffeinato: 100% Arabica miscela Decaffeinato di Lucaffé

Premio Moka Biologico: ¡Tierra! for Amazonia di Lavazza

Premio Moka Rainforest Alliance: ¡Tierra! for Africa di Lavazza

Premio Moka Fair Trade: Go Caffè BioFairtrade di Torrefazione Goriziana

Premio Moka Dark Roast: Harem di Passalacqua

Premio Moka Light Roast: 100% Arabica miscela BlucaffeExcellent di Lucaffé

Premio Moka Socialmente Responsabile: ¡Tierra! for Amazonia di Lavazza

Premio Moka Tostato a legna: Moka Intenso di Blasini Caffè

CATEGORIA FILTRO

Premio Filtro: El Diamante Reserve di Ditta Artigianale

Premio Filtro Specialty 90+: WushWush di B.House

Premio Filtro Africa: EthiopiaBekeleLeige di Caffè Rinaldi

Premio Filtro Asia: Indonesia Sumatra di Torrefazione Lady Cafè

Premio Filtro centro America: Dona Elda di Gocce in Roastery

Premio Filtro Sud America: Bolivia Avelino Sacaca di Bloom Specialty Coffee

Premio Filtro Certificato: Araari di 1895 Coffee Designers by Lavazza

Premio Filtro Socialmente Responsabile: La Reserva de ¡Tierra! Colombia di Lavazza

CATEGORIA MONOPORZIONATO

Premio Monoporzionato: Master OriginsEthiopia di Nespresso Original

Premio Monoporzionatospecialty: Finca Alfolì cialda in carta TEN di B.House

Premio Monoporzionato certificato: Kenya Milima di Nespresso Professional

Premio Monoporzionato decaffeinato: Arpeggio Decaffeinato di Nespresso Original

Premio Monoporzionato biologico: BioFairtrade capsula compatibile Nespresso di Julius Meinl

Premio Monoporzionato compostabile e biodegradabile: 100% Arabica capsula compatibile Nespresso di Lucaffé

Premio Monoporzionato aromatizzato: Miscela aromatizzata alla nocciola in cialda carta 44mm di Lucaffé

Premio Monoporzionato Arabica Dark Roast: Barista 100% Arabica capsula compatibile Nespresso di Kimbo

Premio Monoporzionato Miscela Dark Roast: Origini in cialda carta 44mm di Toraldo

Premio Monoporzionato Arabica Medium/Light Roast: Ethiopia Sidamo Guji compatibile Lavazza A Modo Mio di Mister Caffè

Premio Monoporzionato Miscela Medium/Light Roast: Serendipity cialda carta 44mm di Morola Caffè Italiano

Premio MonoporzionatoVertuo miscela: Nespresso VertuoToccanto

Premio MonoporzionatoVertuomonorigine: Nespresso VertuoMaster OriginsEthiopia

CATEGORIA SOLUBILE

Premio Caffè Solubile dell’anno: Nescafé Classic di Nescafé

Premio Caffè Solubile ricettato: Nescafé Gold cappuccino di Nescafé

Qui per l’app – https://guidadeicaffe.com/scarica-la-nostra-app/

Qui perla guida – https://www.mondadoristore.it/Guida-caffe-torrefazioni-na/eai978889183705/