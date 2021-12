Campania Artecard regala il Mercante in Fiera a chi acquista la card Gold.

Quest’anno la cultura diventa, anche, un gioco! Il famoso Mercante in Fiera che da decenni accompagna le famiglie durante le feste arriva in un’edizione dedicata interamente alla Campania. È questa l’iniziativa di Campania Artecard, in collaborazione con Scabec Spa, Regione Campania e ovviamente lo storico marchio Dal Negro.

Questa speciale edizione, indubbiamente da collezione, sarà data in omaggio a tutti coloro che acquisteranno il pass “campania>artecard 365 gold” nel periodo temporale che corre dal 1° dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Il cofanetto del Negro del Mercante in Fiera, edizione Campania, include 40 carte ed ognuna rappresenta uno dei luoghi della cultura campana. Non solo sarà perfettamente giocabile, ma allo stesso tempo potrete anche scoprire il patrimonio del nostro territorio e, perché no, dare vita anche a una sfida per riconoscere tutti i luoghi raffigurati.

Via carte famose come il lattante, le piramidi, la pagoda o la gondola e benvenute carte di attrattive turistiche appartenenti a tutte le province della Campania:

“Dall’Abbazia del Goleto nella provincia di Avellino all’Arco di Traiano di Benevento, passando per le Catacombe di Napoli e l’Anfiteatro Campano di Capua nella provincia di Caserta per arrivare al Parco archeologico di Velia nella provincia di Salerno. E ancora Pompei, Ercolano, Museo archeologico nazionale di Napoli, Capodimonte, Reggia di Caserta, Real Sito di Carditello, Grotte di Pertosa-Auletta, Palazzo Reale di Napoli, Villa Campolieto

Queste, ovviamente, sono solo alcune delle 40 rappresentazioni disegnate da Simona Nacci, una giovane illustratrice napoletana della scuola Comics.

Il cofanetto edizione Campania sarà gratuito e offerto in allegato all’acquisto del pass artecard 365 Gold che potrà essere comprato sia online sia in alcuni punti vendita.

Sito ufficiale di campaniartecard

Sul sito di Museum Shop

Museum Shop – Largo Corpo di Napoli, 4 e Aeroporto Internazionale di Napoli

Box Office – Galleria Umberto I di Napoli

Feltrinelli – Stazione Centrale di Napoli

Edicola Number One – Stazione Centrale di Napoli

Mr.White – Piazza Bovio (NA)

Promos Napoli –Via Massimo Stanzione, 49 (Na)