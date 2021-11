Campania Wine, dall’1 al 7 dicembre in tutta la Regione.

Wine forum, wine day, masterclass, seminari, wine tour e degustazioni. Tutto questo è «Campania Wine» l’evento che si svolgerà in Campania dall’1 al 7 dicembre coinvolgendo oltre 250 produttori aderenti ai cinque consorzi di tutela riconosciuti: Sannio Consorzio Tutela Vini, Consorzio Tutela Vini del Vesuvio; Consorzio Tutela Vini d’Irpinia; VITICA – Consorzio Tutela Vini Caserta; Vita Salernum Vites – Consorzio tutela vini. Un evento unico del suo genere che vede insieme le cinque comunità del vino della Campania con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le DOC e IGT tutelate attraverso un suggestivo itinerario esperienziale e di conoscenza rivolto a esperti, giornalisti di settore, addetti ai lavori e appassionati del mondo del vino.

Un’importante sinergia che mira a creare una efficace condivisione progettuale tra le varie realtà territoriali, ciascuna con le proprie identità e le proprie vocazioni. I sette giorni di eventi, suddivisi tra le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, prenderanno il via in Irpinia mercoledì 1° dicembre con un wine tour per giornalisti europei, per concludersi nel Sannio il prossimo 7 dicembre. L’evento promosso dai cinque consorzi di tutela coinvolge 250 produttori campani e mette in vetrina oltre 700 etichette a DOC e IGT: Taurasi, Greco di Tufo, Fiano di Avellino, Aglianico del Taburno,Vesuvio, Cilento, Falerno del Massico, Castel San Lorenzo, Aversa, Costa d’Amalfi, Galluccio, Sannio, Irpinia, Falanghina del Sannio, Colli di Salerno, Paestum, Pompeiano, Roccamonfina, Benevento, Terre del Volturno, Catalanesca del Monte Somma, tutti territori che esprimono vini di qualità capaci di rappresentare la grande biodiversità della Campania in termini enologici sui mercati nazionali e internazionali.

Tra gli appuntamenti dedicati alla stampa estera figurano masterclasses dedicate al Taurasi DOCG, al Vesuvio DOC e al Cilento DOC, mentre per quelli aperti al pubblico spiccano una serie di eventi a cominciare da quelli di Salerno, Caserta e Benevento.

Si inizia sabato 4 dicembre alle ore 10.30 presso il Real Belvedere di San Leucio con il “Terra di Lavoro Wine Forum“ sul tema “Il valore delle denominazioni di origine nei processi di sviluppo territoriale della provincia di Caserta: nuove prospettive” e nel pomeriggio dalle 15 alle 20 “Terra di Lavoro WineDay“ con un interessante Wine Tasting e dalle 18 alle 20 “Terra di Lavoro WineDay“ con una Masterclass DO Aversa Asprinio, Galluccio e IG Roccamonfina (ingresso al pubblico su prenotazione sul sito www.eventivitica.it).

Sempre sabato 4 dicembre a Salerno a cura del Consorzio tutela vini Vita Salernum sono in programma un Wine Forum (Stazione Marittima – Molo Manfredi ore 16.30) sul tema “Il valore delle denominazioni di origine nei processi di sviluppo territoriale della provincia di Salerno: nuove prospettive” e a seguire (ore 18) “Salerno Wine DAY” con un Wine Tasting aperto al pubblico.

Domenica 5 dicembre sempre a Caserta altra giornata dedicata alle produzioni enologiche della provincia con un Terra di Lavoro Wine Forum (ore 10.30 al Real Belvedere di San Leucio) e nel pomeriggio altri due eventi: Wine Tasting (dalle 15 alle 20) e Masterclass (ore dalle 18 alle 20) dedicata a Falerno del Massico e Terre del Volturno (ingresso al pubblico su prenotazione sul sito www.eventivitica.it). L’evento si concluderà martedì 7 dicembre in provincia di Benevento, a Torrecuso presso le Cantine Iannella (ore 18.30) dove è in programma il Sannio Top Wines 2021: presentazione e degustazione dei vini premiati dalle guide e dai concorsi internazionali.

Le iniziative, che si svolgeranno in ottemperanza alle vigenti normative nazionali e regionali anti Covid-19, sono realizzate con il cofinanziamento del FEARS – PSR Campania 14/20 Misura 3.2.1 avente come oggetto il sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni.

Programma_Campania.Wine_2021_def