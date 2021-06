Camping, le ultime tendenze a cura di Pitchup.

Dati prenotazioni

+121% prenotazioni su Pitchup.com con destinazione Italia (Primi 5 mesi 2021 vs stesso periodo 2020)

+21,9% di nuovi utenti italiani Pitchup (2021 vs 2020)



Prenotazioni in Italia: le top 5 nazionalità



33.22% – Tedeschi

21.27% – Italiani

8.26% – Francesi

7.21% – Britannici

6.33% – Polacchi

Preferenze caratteristiche strutture (2021 vs 2020)

Utenti italiani:

+100% nelle ricerche di strutture che ammettono animali

+28,6% nelle ricerche di strutture family-friendly

Tutti gli utenti:

+150% per le strutture a 4 stelle

+150% per le strutture con piscina

Durata media del soggiorno per le destinazioni in Italia

5 notti (Primi 5 mesi 2021 vs stesso periodo 2020) vs 4,8 (Primi 5 mesi 2021 vs stesso periodo 2020)

Organizzazione vacanza: nel 2021 più incertezza

Rispetto al 2020, quando si prenotava con 117 giorni di anticipo, nel 2021 le persone hanno prenotato in media con soli 52 giorni di anticipo.