Campionato Mondiale del Pizzaiuolo – Trofeo Caputo, la XXII edizione

Aumentano, di anno in anno, le adesioni al Campionato Mondiale del Pizzaiuolo – Trofeo Caputo.

“Questa competizione ci vede impegnati tutto l’anno e rappresenta l’unico Campionato che può definirsi davvero mondiale, perché le sue tappe toccano tutti i continenti” ha dichiarato il Ceo del mulino, Antimo Caputo “Sempre, in ogni edizione, chi si è aggiudicato la Caputo Cup, si è garantito un successo capace di cambiargli la vita, registrando evoluzioni professionali clamorose”

Quest’anno, in occasione della 22° edizione, gli sfidanti, dopo aver superato le selezioni preliminari, nei rispettivi Paesi d’origine, arriveranno a Napoli, per portare a casa il titolo iridato.

La competizione attrae, sempre di più, giovani pizzaioli che puntano all’aspetto artigianale della preparazione dei loro impasti.

L’appuntamento è fissato dal 3 al 5 giugno, presso il Padiglione 1 della Mostra d’Oltremare, dove oltre 500 Maestri pizzaiuoli, provenienti da più di 100 nazioni in Europa, Asia e America, animeranno le 12 categorie di gara oltre al Trofeo delle Nazioni, in programma a partire dalle ore 11.00 del 5 giugno.

“La Caputo Cup rinnova la sfida di portare, in giro per il mondo, il buon cibo italiano. La pizza, che a Napoli vede la sua nascita e la sua evoluzione, nel corso degli anni ha assunto tanti stili, contenuti, tendenze, e tutto ciò rende la nostra città la capitale indiscussa della pizza” ha dichiarato Antimo Caputo “I giovani sono quelli che osano e sperimentano di più, proponendo, per esempio, cornicioni spinti, croccanti, ma la pizza tradizionale mantiene alta la sua rinomanza. La pizza è come Napoli: ha tanti colori, tante consistenze, è inclusiva e non si ferma mai.”

L’edizione 2025, organizzata, come di consueto, dall’APN (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) introduce una nuova sezione, quella dell’abbinamento “Pizza&Vino”, portando a 12 le categorie :

Pizza Napoletana S.T.G. Trofeo Caputo

Pizza Contemporanea

Pizza Americana

Pizza Classica

Pizza di “Stagione”

Pizza in teglia

Pizza Pinsa/Metro/Pala

Pizza senza glutine

Pizza juniores

Pizza fritta

Pizze acrobatiche (Pizza più larga, Velocità, Stile libero)

Pizza & Vino

Tra le nazioni che prenderanno parte al Campionato mondiale, ci sono: Giappone, Corea, Taiwan, Thailandia, Cina, Svizzera, Nuova Zelanda, Germania, Austria, Bulgaria, Macedonia, Polonia, Montenegro, Ungheria, Danimarca, Francia, Serbia, Croazia, Romania, Slovenia, Inghilterra, Brasile, Messico, Stati Unti, Argentina e Cile.