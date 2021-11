Campionato Mondiale della Pizza Etica e Vegana, lunedì 6 e martedì 7 a Villa Eubea a Bacoli.

L’ Istituto francese “Greg Brotcorne Pizza School”, con sede a Lille (Francia), in collaborazione con il Label Qualitè “Compagnon Pizzaiolo”, è lieto di presentare la 4a edizione del Campionato Mondiale di pizza Etica e Vegana, che si terrà il 6 e 7 dicembre 2021, a Villa Eubea, Bacoli (NA), location di prestigio, situata nella magnifica cornice del Parco Regionale dei Campi Flegrei.

La manifestazione godrà del supporto di associazioni ed aziende, locali e regionali, che, con orgoglio, hanno accettato di partecipare, sposando in pieno la filosofia che il Maestro pizzaiolo Gregory Brotcorne e la sua partner, Sig.ra Loredana Murenu, portano in giro per il mondo da più di 10 anni.

COS’E LA PIZZA ETICA

Il maestro Gregory è un fervente sostenitore del cibo sano, della salvaguardia delle specie (animali e vegetali) in via di estinzione, delle secolari tradizioni contadine e dell’artigianalità. Vegano da sempre, la sua passione per l’arte bianca lo porta a studi approfonditi sulla tradizione della pizza napoletana e sulle farine, con lo scopo di ottenere un prodotto finale buono e sano, come quello dei nostri nonni e dei nostri padri: impasto artigianale con lievito madre vivo o fermentazione controllata, utilizzando una farina “sana”, a basso contenuto di fitosanitari agricoli, capace di ottimizzare l’assimilazione di carboidrati e glutine.

Con questo ideale, nasce il suo blend di farina napoletana, con il marchio, “Rockstar”, accuratamente studiato al fine di ottenere un prodotto di massima qualità. Con essa il maestro percorre le strade, attraverso il mondo, ottenendo riscontri positivi e di successo presso tutti i professionisti dell’ arte bianca che l’hanno adottata.

In occasione dell’evento, sarà presentata la birra artigianale napoletana “Rockstar”, realizzata in collaborazione con i migliori artigiani birrai napoletani, studiata dal maestro Brotcorne e destinata al mercato estero.

La ricetta culinaria di una pizza etica o vegana è strettamente legata ai territori, con l’utilizzo di prodotti di stagione, lavorati in modo artigianale e nel rispetto delle regole di salvaguardia e sostenibilità. Non a caso la scelta dei Campi Flegrei per ospitare l’evento. Numerose sono state le visite, in loco, degli organizzatori, alla scoperta delle eccellenze del nostro territorio e delle secolari tradizioni perpetrate dai produttori locali.

Positivamente colpiti, hanno deciso di condividere le loro scoperte con il resto dei “compagnon pizzaiolo” che arriveranno da ogni dove per un confronto con i professionisti italiani, che, a loro volta, avranno modo di scoprire ciò che di meglio le piccole produzioni dell’ esagono hanno da offrire. Un gemellaggio Italia-Francia all’insegna dell’alta qualità, dove l’etica diventa una vera e propria filosofia di vita, nel rispetto della salute, dell’ambiente e della biodiversità.

Coadiuvati dalla Chef napoletana Angela D’Esposito, food writer, ex-imprenditrice parigina e personal chef di volti noti dello “showbiz” francese e nazionalitaliani, gli organizzatori hanno costituito una giuria d’eccezione capitanata dal Maestro Pizzaiuolo Luca Doro, personaggio di spicco dell’ Arte Bianca, Ambasciatore del Gusto, sostenitore dei presidi Slow Food e portavoce nel mondo della salvaguardia dei grani antichi, dei cereali diversi e della biodiversità dei territori. Sostenitore delle “terre di lavoro”, il suo cavallo di battaglia è la pizza dell’ Alleanza 81047, (codice postale della sua terra natia, Macerata Campania CE), nata con lo scopo di riunire e salvaguardare l’operato dei piccoli produttori locali, altrimenti destinati a scomparire. Di recente, la sua nomina ad Ambasciatore dell’ Italian Taste dal Consolato Italiano in Francia, a Nizza.

LA GIURIA:

Presidente Maestro Luca Doro

Chef Angela D’Esposito

Maestri Pizzaioli

Errico Porzio

Mario Matarazzo

Alain Leclercq-Polveche

Salvatore Catapano

Saverio Miranda

Emanuele Contardi

Enzo De Paolis

PROGRAMMA

6 dicembre 2021

ore 9h30 Inaugurazione

ore 10h Inizio della gara di Pizza Etica

ore 19h Premiazione

La sera del 6 dicembre, al termine della premiazione, la chef Angelina delizierà tutti gli ospiti in un cooking-show con degustazione, all’insegna della pura tradizione partenopea: PASTA e CECI, in collaborazione con il Pastificio MARULO di Torre Annunziata e l’utilizzo dei Ceci di Cicerale biologici, Presidio Slow Food.

7 dicembre 2021

ore 10h Inizio della gara di Pizza Vegana

ore 18h Premiazione

La sera del 7 dicembre, dopo la chiusura delle gare, una “pizzata” sarà organizzata per festeggiare il 4° anniversario della nomina dell’Arte del Pizzaiuolo napoletano come patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO, con la partecipazione straordinaria del vice Campione del Mondo 2019 della pizza napoletana STG, Maestro Mario Matarazzo.

9-10-11 dicembre 2021 , presso la sala conferenze della Villa Eubea, tutti i giudici terranno delle Masterclass esclusive (sold out) in cui verranno trattati differenti argomenti inerenti le rispettive competenze e specialità in materia di pizza e cucina etica.

Il Campionato si svolgerà in forma privata e l’accesso sarà consentito esclusivamente su invito.

