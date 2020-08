L’isola si conferma la regina dell’estate e non solo per le presenze turistiche ma sopratutto per gli straordinari scorci che offre ai tanti visitatori che la preferiscono.

Lo scatto di questa mattina dell’ ag/promediacom diretta da Louis Molino che riprende i famosi Faraglioni “abbracciati” dalle bouganvilee in fiore é una vera cartolina, un contrasto di colori che rende solo in parte la bellezza di un’isola magica.



