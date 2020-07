Capri. Il mare cristallino di Marina Piccola é una piscina naturale da sogno.

Il mare cristallino di Capri nelle prime luci di un nuova mattinata di fine luglio, in compagnia di banchi di pesci azzurri, di un Falco Pellegrino e qualche Gabbiano assonnato, nello scenario da favola della baia di Marina Piccola dove é davvero impossibile non farsi un tuffo in un mare da sogno.





Un’esperienza che ogni turista che viene a Capri dovrebbe fare almeno una volta nella vita, un bagno all’alba, nella spiaggetta pubblica di Marina Piccola all’ombra del primo sole che accarezzando dolcemente i lembi dei Faraglioni arriva fino a sfiorare la baia della “Piccola Marina” che diventa una piscina naturale con le mille sfumature dell’azzurro che si fondono con la trasparenza del mare cristallino dell’isola “Infinita”



Le meravigliose immagini ripreso dalla redazione dell’ ag/Promediacom diretta da Luigi Louis Molino