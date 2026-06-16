Capri Wine Experience lunedi 22

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L’isola di Capri si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato all’eccellenza vitivinicola italiana.

Obiettivo

L’iconico Hotel La Residenza ospiterà lunedì 22 giugno (dalle ore 18:30 alle 23:30) la prima edizione di Capri Wine Experience, un progetto esclusivo nato con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio enologico nazionale attraverso un format sinergico che unisce degustazione, cultura, formazione e networking in una delle destinazioni più ricercate del Mediterraneo.

Sotto la direzione artistica di Luca Gardini, Capri Wine Experience si presenta come un momento di incontro e confronto tra alcune delle più importanti realtà del panorama vitivinicolo italiano, operatori del settore, stampa specializzata, stakeholder e appassionati.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un contesto qualificato in cui il vino possa essere raccontato non solo come prodotto d’eccellenza, ma anche come espressione di territori, identità e cultura.

L’Hotel La Residenza

La cornice dell’Hotel La Residenza, nel cuore della Perla del Mediterraneo, offrirà agli ospiti un’esperienza immersiva dedicata alla scoperta di grandi etichette italiane attraverso banchi d’assaggio, momenti di approfondimento e occasioni di dialogo diretto con produttori e professionisti del settore. Un evento pensato per valorizzare il legame tra vino e cultura mediterranea, favorendo la condivisione di esperienze e competenze in un’atmosfera elegante e autentica.

Le cantine protagoniste

Protagoniste dell’evento saranno alcune tra le più rappresentative cantine del panorama enologico nazionale e internazionale, tra cui Antinori, Argiano, Arillo in Terrabianca, Bianchini Rossetti, Cà del Bosco, Contratto, Cusumano, Ferrari Trento, Fuligni, Giovanni Rosso, Ippolito, La Spinetta, Le Potazzine, Lunae, Machiarano, Marisa Cuomo, Monte Rossa, Oniwines, Petrolo, Poderi Trabucco Aurilio, Ronco dei Tassi, Santa Barbara, Sassicaia, Tenuta Liliana, Tenuta Sette Ponti, Tenute Lunelli e Terlano.

Le masterclass

Attesissime le masterclass di Capri Wine Experience, attività di profondo approfondimento che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra alcune delle più prestigiose espressioni dell’enologia italiana. Si inizierà alle ore 17:30 con una degustazione dedicata alla linea Cabochon di Monte Rossa, un percorso tra edizioni speciali, millesimati e cuvée iconiche che racconterà l’eleganza e la capacità evolutiva del Franciacorta d’autore.

Alle 18:45 sarà la volta di Argiano con una verticale del Brunello di Montalcino Vigna del Suolo, attraverso le annate dal 2016 al 2021, per approfondire una delle interpretazioni più raffinate e contemporanee del territorio montalcinese.

Alle ore 20:00 i riflettori saranno puntati su Tenuta San Guido con una degustazione verticale dedicata a Sassicaia, che metterà a confronto le annate 2008, 2011, 2016, 2020 e 2023, offrendo una lettura dell’evoluzione nel tempo di uno dei vini simbolo dell’enologia mondiale.

A chiudere il programma delle masterclass, alle 21:15, sarà il Giulio Ferrari Riserva del Fondatore, protagonista di un incontro guidato da Luca Gardini dedicato alle grandi annate di quella che rappresenta una delle massime espressioni del Metodo Classico italiano.

Light Dinner Vico Pizza & Wine

La serata proseguirà con un raffinato incontro di sapori promosso nel light dinner firmata Vico Pizza & Wine e accompagnata da musica dal vivo, in una suggestiva atmosfera affacciata sul Mediterraneo, pensata per favorire ulteriori occasioni di incontro e networking tra ospiti, produttori e professionisti.

Capri Wine Experience è promossa in collaborazione con Planify Events & Communication e That’s Amore Capri, con la media partnership de Le Guide de L’Espresso e nasce con l’ambizione di affermarsi come un appuntamento di riferimento nel panorama degli eventi dedicati al vino italiano, valorizzando il dialogo tra eccellenza produttiva, cultura del territorio e qualità dell’esperienza.

Un viaggio sensoriale e culturale che celebra il meglio dell’enologia italiana nella straordinaria cornice dell’Isola di Capri.

PROGRAMMA CAPRI WINE EXPERIENCE

ORARIO: 18:30 – 23:30

LUOGO: HOTEL LA RESIDENZA, CAPRI

BANCHI D’ASSAGGIO, LIGHT DINNER E ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO

CANTINE PARTECIPANTI:

Antinori

Argiano

Arillo in Terrabianca

Bianchini Rossetti

Cà del Bosco

Contratto

Cusumano

FERRARI Riserva del Fondatore

Fuligni

Giovanni Rosso

Ippolito

La Spinetta

Le Potazzine

Lunae

Machiarano

Marisa Cuomo

Monterossa

Oniwines

Petrolo

Poderi Trabucco Aurilio

Ronco dei Tassi

Santa Barbara

Sassicaia

Tenuta Liliana

Tenuta Sette Ponti

Tenute Lunelli

Terlano

MASTERCLASS

Monte Rossa: Cabochon Franciacorta

22 Giugno, ore 17:30

Hotel La Residenza, Capri

Una masterclass dedicata all’eleganza e alla ricerca stilistica della linea Cabochon di Monte Rossa. Un percorso di degustazione tra edizioni speciali, millesimati e cuvée iconiche — dal Cabochon Fuoriserie 026 al raro Stellato 2012 — per esplorare complessità aromatica, finezza del perlage e straordinaria capacità evolutiva del Franciacorta d’autore.

Argiano: Brunello di Montalcino Vigna del Suolo

22 Giugno, 18:45

Hotel La Residenza, Capri

Un percorso verticale dedicato a una delle interpretazioni più raffinate e contemporanee del Brunello di Montalcino. Dalle annate 2016 al 2021, la masterclass accompagnerà gli ospiti alla scoperta dell’identità del Vigna del Suolo.

Tenuta San Guido: Sassicaia

22 Giugno, 20:00

Hotel La Residenza, Capri

Degustazione verticale esclusiva dedicata a Sassicaia, attraverso le annate 2008, 2011, 2016, 2020 e 2023: interpretazioni diverse della stessa leggenda, dove il tempo diventa protagonista.

Giulio Ferrari: Riserva del Fondatore

22 Giugno, 21:15

Hotel La Residenza, Capri

Le grandi annate del Giulio Ferrari Riserva del Fondatore raccontate da Luca Gardini in una masterclass dedicata all’eccellenza del Metodo Classico italiano.