Casette turistiche a Miralago, c’è tempo fino al 20 luglio per richiedere l’affidamento.

“Manifestazione di interesse finalizzata alla fruizione, manutenzione e pulizia delle strutture di fruizione turistica, nella disponibilità dell’Ente Parco presenti nel Comune di Castello”, con un provvedimento ad hoc il Parco Regionale del Matese ha riproposto l’affidamento delle strutture turistiche di località Miralago.

L’Ente Parco Regionale del Matese congiuntamente al Comune di Castello del Matese, ha riproposto una manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni e ad altri soggetti interessati del territorio per la fruizione, manutenzione e pulizia di n. 4 strutture di ricezione presenti in località “Miralago” nel territorio del Comune di Castello del Matese. I soggetti che intendono fare uso dei suddetti spazi sono invitati a compilare il modulo di richiesta e farlo pervenire agli uffici del Parco tramite posta elettronica certificata all’indirizzo parcomatese@pec.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 20 luglio 2022. La durata della fruizione delle strutture esclusivamente durante il periodo estivo dal 20 luglio 2022.