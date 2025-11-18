Casolaro Hotellerie a Gustus

- pubblicità -

Con la sua storia di oltre 150 anni nel campo dell’hotellerie e un percorso che si rinnova da cinque generazioni, Casolaro porta a Gustus – dal 16 al 18 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli, pad. 2 stand 2004 – un’esperienza unica che mostra l’efficacia del servizio, la qualità dell’assistenza e la capacità di lavorare in sinergia con il cliente.

Protagonisti dello stand colorato e d’impatto sono gli ormai iconici decori su porcellana, con un’intera esposizione dedicata ai progetti realizzati per ristoranti, pizzerie e operatori Ho.Re.Ca.

In questo contesto, Casolaro presenta in anteprima la nuova linea di bicchieri in vetro “Anima Napoletana”, un vero omaggio all’essenza e alla vivacità di Napoli. All’interno di ogni bicchiere, piccole figure iconiche tridimensionali, realizzate a mano, raccontano la cultura e le tradizioni della città: il tarallo e la pizza, simboli di convivialità e gusto; il ‘curniciello’ portafortuna e le corna scacciaguai, richiamo al folklore napoletano; la maschera di Pulcinella, evocazione della storia teatrale; e la figura di San Gennaro, protettore della città. Perfetti per dare alla tavola un tocco di allegria e tipicità, questi bicchieri uniscono funzionalità e design, catturando l’anima più autentica di Napoli in ogni dettaglio.

Durante la fiera, il team di Casolaro – oltre a proporre scontistiche particolari – sviluppa progetti grafici in tempo reale per i decori su porcellana, consentendo di scegliere colori, forme e dettagli della personalizzazione con visualizzazione immediata del risultato. Ogni progetto diventa così unico, in grado di riflettere l’identità e lo stile dei locali e dei “visionari” che li guidano. Il progetto grafico, una volta completato, viene trasferito nel laboratorio di decorazione dell’azienda e realizzato con macchinari all’avanguardia, inclusi un nuovo forno a tunnel per la cottura, strumenti per la decorazione, supporti multimediali e software dedicati. Oltre ai piatti, è possibile personalizzare posate, calici e numerosi accessori per la tavola, rendendo ogni esperienza di ristorazione unica. I piatti, robusti e durevoli, resistono a urti e abrasioni, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti e garantendo un risparmio concreto.

A Gustus è presente anche un’altra icona del mondo della cucina: il bracciale a forma di forchetta della linea Casolaro Jewels, personalizzabile, unisex e adatto a tutti. Negli anni ha conquistato grande popolarità, diventando un must per cuochi, pasticceri e appassionati di cucina. Oltre alla forchettina da dolce a tre rebbi in stile inglese – nelle versioni ramata, dorata e in titanio – Casolaro ha lanciato anche l’anellino, sempre a forma di forchetta, in acciaio e negli stessi colori del bracciale.