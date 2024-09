Casolaro Hotellerie: miglior servizio di sala 2025

- pubblicità -

È per il quarto anno consecutivo che Casolaro Hotellerie consegna il premio speciale “Miglior Servizio di Sala” assegnato dal Gambero Rosso nell’ambito della presentazione Guida Pizzerie d’Italia 2025 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, il riconoscimento va Roberto Davanzo e Anna Rotella della pizzeria “Bob Alchimia a Spicchi” di Montepaone (CZ).

Consegna il premio Maria Vittoria Casolaro, responsabile divisione eventi della Casolaro Hotellerie, insieme a Vittorio Casolaro, direttore commerciale dell’azienda. Oltre, al premio la consegna di un piatto personalizzato, decorato da Casolaro.

Così commenta- Maria Vittoria Casolaro: “Un rapporto che si rinnova, quello con il Gambero Rosso, e con cui Casolaro condivide la filosofia. Probabilmente, non esiste modo migliore di comunicare la nostra esperienza se non attraverso l’ecosistema ‘Gambero Rosso’. Ed è proprio per suggellare questa collaborazione che per il quarto anno consecutivo rappresentiamo il premio “Miglior Servizio di Sala”, uno dei riconoscimenti più prestigiosi assegnati ai professionisti del settore. Ci dedichiamo, da cinque generazioni, a dare il giusto valore a tutto ciò che riguarda la ristorazione, ad ogni dettaglio, ad ogni portata, partendo da un concetto semplice: ogni locale è uguale solo a sé stesso”.

Da oltre 150 anni, Casolaro è al servizio dell’horeca con l’intramontabile abilità d’interpretare i sogni, le aspirazioni e le intuizioni di chi, attraverso il cibo, desidera rappresentare sé stesso e comunicarlo agli altri, traducendo in realtà la loro visione. Un buon piatto, una buona pizza, un buon dolce, se servito con eleganza, maestria e professionalità, si trasforma in qualcosa di più: un momento che si rinnova ogni volta che viene presentato, e che trasmette sempre l’identità di chi c’è dietro.

Maria Vittoria Casolaro – conclude: “Come osservatori del settore, possiamo dire che oggi il servizio di sala ha conquistato il suo spazio, al pari della cucina e della mise en place. È il cuore dell’ospitalità, rappresenta il piacere di accogliere e far sentire a casa. Tutto questo nasce da un ingrediente essenziale che non deve mai mancare in nessun piatto, in nessun progetto, in nessuna attività: la passione, perché tutto ciò che si fa col cuore arriva sempre, inesorabilmente, al cuore”.