Catacombe di San Gennaro e Napoli Sotterranea: Campania, anche per quest’anno, protagonista delle nomination DEI REMARKABLE VENUE AWARDS, organizzati da Tiqets.

Quest’anno sono più di 120 i musei e le attrazioni che si contenderanno uno dei 7 titoli in palio ciascuno dei 6 mercati di riferimento. Da Best Museum a Miglior Gemma Nascosta, passando per Best Onsite Experience, Best Landmarks e Most Innovative.

Sono i REMARKABLE VENUE AWARDS, giunti alla loro quinta edizione: premio che ogni anno viene organizzato e assegnato da TIQETS che celebra i musei e le attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti e Spagna che hanno ricevuto le migliori recensioni dai clienti su Tiqets.com, nonché i luoghi che sono stati selezionati da una giuria di oltre 20 esperti del turismo.

“Questa Quinta edizione dei Tiqets RVAs rappresenta per noi un’occasione per condividere le eccellenze e le best practices delle migliori attrazioni nel panorama italiano e internazionale. Molte conferme tra le nomination e qualche new entry – ha commentato Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe and Middle East di Tiqets – Tutti accomunati dall’arte del voler far bene, anche in tempi duri. L’Italia sta rialzandosi e la cultura è una parte essenziale di questa ripresa!”.

“I candidati per i Remarkable Venue Awards di quest’anno non solo si sono ripresi nel 2021, ma hanno prosperato. Questi musei e attrazioni hanno ricevuto recensioni entusiastiche da migliaia di clienti Tiqets nel 2021, collezionando le migliori valutazioni nel loro settore – ha affermato Laurens Leurink, CEO di Tiqets – Siamo orgogliosi di celebrare tutti questi nominati e non vediamo l’ora di brindare ai vincitori alla cerimonia dei Remarkable Venue Awards di quest’anno”.

Questo l’elenco dei musei e delle attrazioni italiane in nomination per ciascuna delle categorie.

I musei e le attrazioni vincitrici per ciascuna delle categorie di ognuno dei paesi partecipanti saranno annunciati durante la cerimonia gratuita de Remarkable Venue Awards il 10 novembre al Tourism Innovation Summit (TIS) di Siviglia, che sarà anche trasmesso in streaming a livello globale.

BEST MUSEUM: riconoscimento per i musei e le gallerie d’arte con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

Attrazioni:

Galleria Borghese

Museo Ferrari Maranello

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Napoli Sotterranea

BEST ATTRACTION: riconoscimento per i musei e le attrazioni (inclusi parchi a tema, zoo e acquari) con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

Attrazioni:

Catacombe di San Callisto

Catacombe di San Gennaro

Parco Cavour

Villa Gregoriana

BEST LANDMARKS: riconoscimento per cattedrali, chiese, castelli, palazzi, monumenti storici o iconici con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

Attrazioni:

Cappelle Medicee

Colosseo

Duomo di Milano

Basilica di San Pietro

MOST REMARKABLE VENUE: riconoscimento riservato ai musei e alle attrazioni che richiamano il maggior numero di turisti e che ricevono le migliori recensioni sul sito di Tiqets

Attrazioni:

Parco Giardino Sigurtà

Parco Natura Viva

Musei Vaticani

Basilica di San Pietro

BEST ONSITE EXPERIENCE: riconoscimento per i luoghi che offrono la miglior esperienza in loco in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

Attrazioni:

Labirinto della Masone

Parco Cavour

Parco Giardino Sigurtà

Parco Natura Viva

Queste le altre due categorie in gara: MOST INNOVATIVE VENUE, riconoscimento dedicato a musei e attrazioni che continuano a spingere avanti il settore attraverso strategie di marketing creative, nuove tecnologie, iniziative di sostenibilità e altri mezzi; LA MIGLIORE GEMMA NASCOSTA, riconoscimento per attrazioni uniche o di nicchia, fuori dai sentieri più battuti ma in grado di offrire esperienze incredibili ed extra-ordinarie ai propri visitatori.

Questi alcuni dei musei e delle attrazioni che, negli altri paesi, competono per il titolo: Musée d’Orsay (Most Remarkable Venue), Terra Botanica (Best Onsite Experience), Centre Pompidou (Best Museum), Mauritshuis (Most Remarkable Venue), SkyView de Pier (Best Attraction), Rijksmuseum (Best Museum), Camp Nou (Most Remarkable Venue), Puy du Fou España (Best Attraction), Chillida Leku (Best Museum), Titanic Belfast (Most Remarkable Venue), The View From The Shard (Best Onsite Experience), London Transport Museum (Best Museum), Empire State Building (Most Remarkable Venue Awards), USS Midway (Best Onsite Experience), Gatorland Orlando (Best Attraction)

Il vincitore tra i nominati annunciati sarà il museo o l’attrazione con i punteggi più alti per la sua categoria in base ai dati delle recensioni 2021 di Tiqets.com.

Per stabilire i vincitori delle categorie Most Innovative Venue e Miglior Gemma Nascosta, Tiqets può contare su una giuria di più di 20 giudici esperti tra cui Douglas Quinby di Arival, Jim Richardson di MuseumNext, Javier Zori e Barbera Bosma di National Geographic, Maria Elena Rossi dell’Ente Nazionale per il Turismo e Manuela Ronchi, CEO e Founder di Action e Action Media.

L’elenco completo degli oltre 120 candidati per categoria e paese, con una descrizione più ampia dei criteri per qualificarsi per ciascun premio, è disponibile qui: https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/nominees-winners-2021/

Partecipa alla cerimonia di premiazione

Questa è la prima volta che Tiqets collaborerà con TIS per ospitare la cerimonia dei Remarkable Venue Awards, che si tiene in sei mercati ogni anno dal 2017. Coloro che parteciperanno di persona ai Remarkable Venue Awards 2021 riceveranno anche un pass gratuito di 3 giorni, del valore di oltre 500 euro, al Tourism Innovation Summit 2021. Coloro che non possono venire a Siviglia possono sintonizzarsi sul live streaming gratuito dell’evento.

Quest’anno, per la prima volta, ospiterà la cerimonia il Tourism Innovation Summit (TIS), il vertice globale dell’innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo che si terrà a Siviglia il 10 novembre. Sarà possibile partecipare all’evento sia fisicamente che assistere in diretta, in maniera gratuita, virtualmente.

Per ulteriori informazioni sulla partecipazione all’evento, di persona o online, visitare: https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/

“Dopo molti mesi di lotte e difficoltà per l’industria del turismo e le sue imprese, dobbiamo anche prenderci del tempo per riconoscere quelli che stanno guidando e innovando al giorno d’oggi. Ecco perché è un piacere per noi ospitare i Tiqets Remarkable Venue Awards per riconoscere musei e attrazioni che stanno rivoluzionando e cambiando i modelli in questi tempi senza precedenti. Ancora una volta, al TIS – Tourism Innovation Summit 2021, riuniremo i leader del turismo di tutto il mondo per impostare la tabella di marcia dei prossimi anni e definire i nuovi modi di viaggiare”, afferma Silvia Avilés, Direttore di TIS2021.

A proposito dei Tiqets Remarkable Venue Awards

I Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati istituiti nel 2017 per riconoscere e celebrare le migliori attrazioni e musei nelle città più visitate del mondo. I primi Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati ospitati a Parigi nel 2017. I premi 2021 premiano i vincitori in sette categorie di premi e sei mercati: Regno Unito e Irlanda, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti. I precedenti vincitori del premio hanno incluso la Sagrada Familia, il Musée d’Orsay e il Museo Van Gogh.

A proposito di Tiqets

La missione di Tiqets è rendere la cultura più accessibile rendendo più facile per più persone scoprire più modi per fare cultura. Dall’inizio del 2014, l’azienda ha collegato milioni di persone a musei e attrazioni con biglietti istantanei, last minute e mobili. Tiqets lavora sia con le gemme nascoste che con i migliori musei e attrazioni di tutto il mondo. La società ha sede ad Amsterdam e ora impiega oltre 200 persone in tutto il mondo, tra cui Amsterdam (HQ), Seattle, Las Vegas, Orlando, Filadelfia, Londra, Copenaghen, Parigi, Barcellona, Roma, Vienna, Bangkok, Tokyo e Osaka. Maggiori informazioni possono essere trovate su Tiqets.com.

A proposito del Tourism Innovation Summit

Il Tourism Innovation Summit (TIS) 2021, che si terrà dal 10 al 12 novembre a Siviglia, è il vertice globale dell’innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo. TIS2021 riunirà i decisori del settore turistico per discutere e tracciare le linee guida per la riattivazione del settore. La riattivazione, il recupero della fiducia dei viaggiatori, il turismo inclusivo, la sostenibilità e la digitalizzazione stanno diventando fattori chiave per una nuova era del viaggio.





