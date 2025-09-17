Ccà s’ Magn e Nun s’ Pav, bilancio positivo

- pubblicità -

Oltre 3000 persone hanno partecipato lunedì 15 settembre, alla cena spettacolo “Ccà s’ Magn e Nun s’ Pav” all’Edenlandia. Una serata ideata da Fior di Frutta ed Errico Porzio che ha unito gusto e divertimento nella cornice di un parco iconico della città di Napoli.

Protagonisti assoluti Fior di Frutta, “il fruttivendolo che non ti aspetti”, con i suoi founder Vittorio e Giovanna (amatissimi sui social), ed Errico Porzio, celebre maestro pizzaiolo.

Il percorso gastronomico – totalmente gratuito – ha portato il pubblico alla scoperta di numerose specialità, preparate con materie prime di altissima qualità: dalle pregiate mozzarelle di latte di bufala di Caseificio dei Borboni, allo scarpariello firmato da Fiaschetteria Agricola. Non poteva mancare l’angolo forno con i panuozzi di O’ Pacchianiell, le pizze di uno dei due padroni di casa, Errico Porzio – anche nella formula Porzio…ni di Pizza –, insieme a quelle di CiàMammà e dei giovani aspiranti pizzaioli dei corsi di formazione professionale di Multicenter School. Spazio poi a polpette e friarielli di Ostaria Pignatelli e al tocco internazionale di Iberico Taberna Española. Proprio tutti hanno potuto godersi la buona tavola, grazie all’area senza glutine e senza lattosio curata da The Gluten Free Lab e The Dream 64. Con il gelato di Corno Gelato by Scaturchio e i pangocciole d’autore di Parentesi Graffa, poi, è arrivato anche un graditissimo momento dolce. A chiudere il percorso, le freschissime e coloratissime composizioni dell’altra star dell’evento, Fior di Frutta.

Non solo food, ma anche spettacolo ed emozioni: sul palco il vocal & dj set di Gigi Soriani, l’ironia travolgente del cabarettista Fabio Brescia e il live show di Maurizio Filisdeo, per un mix esplosivo che ha fatto ballare e divertire il pubblico fino a tarda sera.

Un successo straordinario, che Errico Porzio e Fior di Frutta hanno in programma di replicare presto: l’evento infatti è solo l’inizio di quella che promette essere una lunga partnership tra i due brand, che punteranno su questo format per attivare iniziative benefiche per stare insieme e stare bene, all’insegna del buon cibo e dell’intrattenimento.