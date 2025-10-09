Cenando da Myo aiuti i cani di Nocera

- pubblicità -

Si chiama “Myo dog” il progetto solidale realizzato per sostenere l’Associazione Zoofila Nocerina diretta dalla volontaria Gianna Senatore per la tutela degli animali, senza scopo di lucro, con particolare attenzione al fenomeno del randagismo.

L’idea è dell’imprenditore napoletano Salvio Bruognolo, leader nel settore automotive, da sempre attento alla protezione degli animali e all’ambiente.

In passato ha fatto realizzare nel quartiere Vomero centinaia di cestini per la raccolta dei rifiuti e le rastrelliere portabiciclette nei pressi delle tre funicolari.

La nuova iniziativa di solidarietà riguarda i cani: parte del ricavato della rassegna di cene spettacolo in programma fino a fine dicembre nel suo ristorante “Myo” di Napoli, al Vomero (Via Morghen, 34) andranno alla Onlus di Nocera Inferiore, che dal 2005 gestisce il canile comunale.

«Ho scelto di aiutare Gianna Senatore – spiega Bruognolo – per il suo impegno nel contrastare l’abbandono e aiutare tanti animali in difficoltà. Non a caso è riconosciuta da tutti la mamma salvatrice dei cani». «Ho abbracciato subito con gioia il progetto di Bruognolo – commenta Gianna – dobbiamo essere sempre di più a dire basta ai cani legati con la corda, relegati fuori al balcone o in un box. Dobbiamo andare oltre, dicendo “no” anche ai cani magari tenuti nello stesso posto per tutta la vita, privati di ogni forma di socialità, e come sforzo finale, non bisogna dimenticare di devolvere il 5×1000, grazie a questo contributo, associazioni come la mia sopravvivono».

Dal venerdì alla domenica da Myo la parola d’ordine è “forchette e zampette”. Si cena e si canta per aiutare cani meno fortunati e in attesa di essere adottati, in un luogo dedicato alla bellezza, al piacere, alla musica, all’intrattenimento, dove gastronomia e spettacolo si fondono in un format che va oltre la ristorazione. Altre importanti iniziative sostenute da Auto Bruognolo: la riqualificazione del Parco Mascagna al Vomero con nuovi giochi, tra cui un’altalena per disabili e la messa in sicurezza del campo di basket.