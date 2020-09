Cenando sotto un Cielo Diverso, presentazione edizione 2020 mercoledì 16 a Villa Imperiale a Marechiaro.

Mercoledì 16 settembre, alle ore 18:30 presso “Villa Imperiale” (in via Marechiaro, 90 – Napoli) si terrà la conferenza stampa di presentazione di Cenando sotto un Cielo Diverso.

Tale evento sostituirà l’edizione estiva, che si sarebbe dovuta svolgere a giugno e che non si è concretizzata a causa dell’emergenza Covid-19, e quella invernale, che si svolge solitamente a dicembre e che quest’anno, per ovvi motivi temporali, non avrebbe senso proporre.

Perciò questo appuntamento sarà doppiamente importante in quanto i fondi ricavati serviranno sia per realizzare il progetto storico dell’iniziativa, ovvero la costruzione di un laboratorio ludico – didattico per malati schizofrenici, sia per l’acquisto di giocattoli da consegnare durante il periodo natalizio ai bambini ricoverati nel reparto di nefrologia dell’ospedale Santobono Pausilipon e in altri reparti dell’ospedale Monaldi.

Interverranno:

– Alfonsina Longobardi, ideatrice ed organizzatrice dell’evento;

– Ciro Torlo, modello e attore testimonial dell’evento;

– Ida Piccolo, madrina e presentatrice dell’evento;

– Antonella Tizzano, proprietaria di “Terrazza Maresca” (Capri);

– Carla Deo, responsabile dell’Alleanza Cuochi e Pizzaioli Slow Food Campania e Basilicata;

– Cesare Avenia, presidente del consorzio “Vitica” di Caserta;

– Ciro Langella, responsabile dell’azienda “Eye for Innovation”;

– Filippo Cascone, maestro panificatore;

– Nunzia Rocco Buiano e Gemma Buiano, proprietari di Villa Alma Plena;

– Pietro Iadiccio, responsabile AIS Caserta;

– Raffaele Caldarelli, pasticceria “Caldarelli” (Nola);

– Salvatore Spuzzo, chef resident di Villa Alma Plena;

– Stefania Varriale, proprietaria di “Villa Imperiale”,

– Veronica Rubino, cantante (in qualità di special guest dell’evento).

Saranno altresì presenti: Antonio Olivieri (noleggi di lusso), Roberto Onorati (Dreank me), Vincenzo Saccone (Pure sound group), Carmen Annunziata (Set up my table), Erika Morgera (Wedding events).

Si ringrazia: la pasticceria Caldarelli, il panificio “A. Pezzella” (Marano), i f. lli Cerullo e l’azienda vinicola Cerullo (nella persona di Salvatore Cerullo), il panificio Cascone (Angri) che si occuperanno dell’allestimento del buffet post – conferenza.

Media partner: rivista “View Point”.