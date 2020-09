A causa dell’allerta meteo l’evento “Cenando Sotto Un Cielo Diverso” sarà svolto martedì 29 settembre, anziché lunedì 28, con le stesse modalità.

L’ingresso per gli operatori della stampa precedentemente accreditati è previsto per le ore 19.

Ci scusiamo per il disagio, desideriamo far trascorrere a tutti una piacevole serata in totale sicurezza usufruendo anche degli spazi esterni della struttura, che in caso di maltempo purtroppo non possono essere frequentati.