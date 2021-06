Cerimonia di inaugurazione Piscina Mirabilis di Bacoli e del Macellum Pozzuoli martedì 8.

Dopo un lungo percorso di studio, analisi e confronto prende il via il partenariato pubblico-privato per la valorizzazione dei due siti del Parco, in collaborazione con i partner selezionati attraverso una procedura pubblica.

Un progetto innovativo che sperimenta un nuovo modello di gestione su beni culturali pubblici e assicurerà la fruizione dei due luoghi della cultura, sinora non regolarmente aperti al pubblico, proponendo un’offerta culturale articolata, costruita attraverso l’attivazione di reti territoriali e la partecipazione della comunità.

La cerimonia di inaugurazione avrà luogo martedì 8 giugno, alle ore 16.00, presso il Museo archeologico dei Campi Flegrei del Castello di Baia, con collegamenti in diretta dalla Piscina Mirabilis e dal Macellum/Tempio di Serapide, e potrà essere seguita in diretta sulla pagina Facebook del Parco: https://www.facebook.com/parcoarcheologicodeicampiflegrei

Interverranno, oltre al direttore Fabio Pagano, Massimo Osanna (Direttore generale Musei, Ministero della Cultura), Rosanna Romano (Direttore generale per le Politiche culturali e il Turismo Regione Campania), Josi Gerardo Della Ragione (Sindaco Comune di Bacoli), Vincenzo Figliolia (Sindaco Comune di Pozzuoli). In collegamento dalla Piscina Mirabilis saranno presenti i rappresentanti dell’ATS StraMirabilis e dal Macellum/Tempio di Serapide i rappresentanti dell’ATI Macellum.

Al termine della cerimonia seguirà un tour presso i due siti, per conoscere i partner del progetto, l’organizzazione del nuovo sistema di visita e la prima programmazione di attività.

Per accreditarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo pa-fleg.comunicazione@beniculturali.it con oggetto “Accredito Inaugurazione Partenariato”. Nel corpo del testo vanno specificati nome e cognome del giornalista e di eventuale accompagnatore (fotografo, cameramen ecc), e la testata di appartenenza. ​