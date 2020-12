Chalet Ciro, aperta nuova sede al Vomero in via Cilea.

Apre al pubblico la nuova pasticceria Chalet Ciro al Vomero, in Via Cilea 131 a Napoli. Una nuova sede, oltre a quella storica di Mergellina e a Piazza Garibaldi, alla Stazione Centrale di Napoli, fuori dalla zona a traffico limitato e facilmente raggiungibile in auto.

Decidere di aprire in un momento non facile per la ristorazione è sicuramente una scommessa degna di nota, davanti alla certezza di offrire la qualità imprescindibile di sempre. Punto fermo in città dal 1952 per la sua caffetteria, le deliziose torte, i dolci da prima colazione, la gelateria, il cono graffa, la produzione salata, il nuovo locale di Chalet Ciro richiama lo stile degli altri punti vendita: dalla progettazione alla realizzazione, è un ambiente accogliente curato nei dettagli, con un’atmosfera coinvolgente nei colori pastello e nelle vetrine a vista, studiate a regola d’arte, che avvolgono il cliente ancora prima di entrare nel locale.

Dopo aver terminato i lavori, parte questa nuova e dinamica impresa che, come una macchina organizzatissima, conta di essere il nuovo punto di riferimento per gli appassionati della pasticceria più rappresentativa della gastronomica napoletana e dove, già da qualche giorno, è possibile assaporare tutto il gusto della tradizione. Natale, infatti, è alle porte, dunque, al via la produzione dei prodotti tipici di questo periodo dell’anno: mustaccioli al cioccolato, roccocò, divino amore, bottoni e rombi alla mandorla, raffioli alla cassata, susamielli, struffoli con miele fritti o al forno, e poi i classici babà, sfogliatelle, pastiere, tortano, preparati secondo l’antica ricetta.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928 | Stazione Piazza Garibaldi | Porter Viale Giochi del Mediterraneo