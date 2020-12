Chalet Ciro, confezioni natalizie con le eccellenze della tradizione, consegna in tutta Italia.

Poteva Chalet Ciro lasciare soli i suoi clienti durante le festività natalizie? Naturalmente no e l’amatissima pasticceria sul lungomare di Mergellina a Napoli consegnerà a domicilio il sapore tipico della tradizione napoletana in questi giorni di festa. Quest’anno, infatti, niente viaggi né cenoni per Natale, ma i dolci di Chalet Ciro arrivano in città, provincia e nel resto d’Italia, in totale sicurezza, l’importante è ordinare entro e non oltre il 19 dicembre.

Uno shopping natalizio di gusto e qualità, quello proposto dalla storica pasticceria di Via Caracciolo, per trascorrere le festività in stile partenopeo e scaldare l’atmosfera in famiglia con confezioni da personalizzare a piacimento: mustaccioli ricoperti di glassa al cioccolato, roccocò, divino amore, bottoni e rombi alla mandorla, raffioli alla cassata, susamielli, struffoli con miele fritti o al forno, e poi i classici della produzione napoletana come sfogliatelle, babà, pastiere, tortano, preparati con passione e secondo l’antica ricetta.

Approfittando della chiusura per le restrizioni anti-Covid, nel frattempo, i maestri pasticceri di Chalet Ciro si sono concentrati su una novità per coccolare i propri clienti: una linea tutta artigianale di tavolette di purissimo cioccolato. Oltre al classico fondente c’è la variante con scorze di arancia candita oppure quella con le noci; bubble al latte, cioccolato al latte e pistacchi, con le nocciole!

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928 | Stazione Piazza Garibaldi | Porter Viale Giochi del Mediterraneo