Chalet Ciro, dolcezze da collezionare.

In attesa di tornare alla vita di sempre, arriva una speciale e sfiziosa novità dedicata agli amanti dei magneti: le calamite da frigorifero personalizzate Chalet Ciro di varie forme, raffiguranti torte e pasticcini, fatte a mano e curate nei minimi dettagli, da collezionare oppure regalare come originale souvenir.

Si tratta di piccole e “golose” miniature, belle e decorative che, insieme a graffe, bombe, sfogliatelle, babà, cornetti, gelato, big toast, panini, sandwich o tramezzini, quelli veri e commestibili però, possono essere ricevute comodamente a casa, in tempi rapidi e in tutta sicurezza, ordinando tramite l’app Uber Eats.

Un servizio di consegna a domicilio, velocissimo ed efficiente, messo a disposizione dalla più rinomata pasticceria di Via Caracciolo in questi giorni di difficile lockdown, per offrire l’opportunità di continuare a gustare la genuinità e la freschezza dei suoi prodotti.

Che sia la colazione, il pranzo, la cena o uno squisito snack, Chalet Ciro anche in questi giorni resta vicino ai propri clienti con una produzione dolciaria e rustica preparata con le migliori materie prime e incentrata sulla stagionalità degli ingredienti utilizzati.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928