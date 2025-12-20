Chalet Ciro, morto il titolare Antonio De Martino

- pubblicità -

Napoli saluta uno dei suoi volti più autentici, un simbolo di accoglienza e tradizione. È scomparso Antonio De Martino, proprietario e anima dello storico Chalet Ciro di Mergellina, luogo identitario della città e tappa obbligata per generazioni di napoletani e visitatori.

Nipote del fondatore Ciro Fummo, Antonio aveva raccolto il testimone dalla madre Rosaria, trasformando quel chiosco affacciato sul mare in un punto fermo della cultura gastronomica partenopea. Con lui, lo Chalet non è stato solo un esercizio commerciale, ma uno spazio di comunità, un luogo dove il profumo del caffè, dei dolci e dei gelati artigianali si mescolava alla vita quotidiana della città.

Sotto la sua guida, lo Chalet Ciro ha saputo innovare senza snaturarsi, aprirsi alle nuove tendenze del gusto e allo stesso tempo custodire la tradizione che lo ha reso celebre. Antonio De Martino ha incarnato questa doppia anima: imprenditore capace e visionario, ma soprattutto custode appassionato di un’eredità familiare e cittadina.

Per molti, era un “cuore goloso”: un sorriso sempre pronto, un modo di accogliere che faceva sentire ogni cliente parte di una storia più grande. I suoi prodotti – dal gelato al caffè, dalle sfogliatelle alle creazioni più moderne – sono diventati simboli di Napoli nel mondo.

Con la sua scomparsa, la città perde un artigiano della dolcezza e un interprete autentico della napoletanità. Resta però il suo esempio: la capacità di unire tradizione e innovazione, radici e futuro, gusto e identità.

Il direttore di Gazzetta di Napoli Pietro Pizzolla, il Gruppo Gazzette, la redazione e i collaboratori sono vicini alle famiglie De Martino e Fummo.