Chalet Ciro porta un food truck al Centro Commerciale Quarto Nuovo, per gustare graffe, coni graffe e gelato artigianale.

Inaugurato ieri un food truck Chalet Ciro posizionato nell’ampio parcheggio del centro commerciale Quarto Nuovo in prossimità dell’Ipercoop, in provincia di Napoli, dove oltre allo shopping adesso è possibile gustare la grande storia di famiglia della storica pasticceria. Un nuovo indirizzo per gli appassionati delle soffici e profumate graffe dello Chalet Ciro, da mangiare calde appena fritte e ricoperte di zucchero, ma anche per il cono graffa con gelato artigianale.

Il nuovo truck richiama i colori del brand ed è curato nei minimi dettagli ed è pronto a conquistare un’altra parte della città con una piccola produzione dolciaria della pasticceria, aperta nel 1952 sul lungomare di Mergellina e oggi punto di riferimento dei più golosi: la parola d’ordine resta freschezza e altissima qualità delle materie prime.

Punti vendita Chalet Ciro della città:

. Via Caracciolo, Mergellina 081.669928

. Via Cilea 131, Vomero 081.19520512

. Piazza Garibaldi, Stazione Centrale di Napoli 081.19022838

. Porter Viale Giochi del Mediterraneo

. Ipercoop, Quarto Nuovo

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928 | Stazione Piazza Garibaldi | Porter Viale Giochi del Mediterraneo |Via Cilea 131