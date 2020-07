Chalet Ciro presenta il graffetto, la novità dell’estate 2020.

Si chiama “graffetto” ed è la golosa creazione dei maestri pasticceri di Chalet Ciro, in Via Caracciolo a Mergellina, per l’estate 2020: un cornetto realizzato con l’impasto della graffa farcito con panna fresca, cremosa nutella e kinder Pinguì!

La nuova produzione riflette la rigorosa ricerca delle migliori materie prime, fondamentale per ottenere un prodotto all’altezza della pasticceria, e un importante lavoro di squadra pianificato alla perfezione.

«La graffa, leader della nostra produzione e la regina delle pause dei nostri clienti, apprezzata a tutte le ore del giorno – sottolinea Antonio De Martino, il titolare di Chalet Ciro –; è buonissima in tutte le sue declinazioni. Abbiamo immaginato di conciliare il cornetto con l’impasto della classica ciambella fritta ricoperta di zucchero, creando una versione diversa e un accostamento di sapori sorprendente».

Chalet Ciro è il luogo perfetto a Napoli dove poter godere di un panorama suggestivo e perdersi tra gli autentici sapori della tradizione che si fondono con nuove e imperdibili esperienze di gusto, come il graffetto, da provare in abbinamento al “latte freddo al cioccolato”, una bevanda freschissima che si apprezza moltissimo in queste giornate di caldo, un’altra esclusiva ricetta “talmente libidinosa che si lascia bere tutta d’un sorso”, riservata agli affezionati della pasticceria: cacao, vaniglia, zucchero, latte… ma il procedimento resta un segreto!

Le novità estive non finiscono qui e accanto alla produzione dolciaria c’è l’irrinunciabile aperitivo rinforzato che va dalle ore 17.00 alle 21.00: un ricco happy hour che comprende assaggi di primi piatti, pizzette, panini napoletani, tranci di frittata di pasta, bruschette, crostini ai peperoni, alle melanzane, ai peperoncini verdi di fiume, per accompagnare un cocktail intrattenendosi di più fuori casa in queste lunghe giornate d’estate.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928