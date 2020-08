Chalet Ciro, qualità e passione la ricetta di sempre.

La promozione e la valorizzazione del territorio passa per la continua ricerca della qualità, tipicità e innovazione delle eccellenze campane da Chalet Ciro, a Napoli in Via Caracciolo sul lungomare di Mergellina, da sempre punto di riferimento per italiani e turisti stranieri.

I numeri dopo il lockdown sono visibili e sostanziali, quest’anno ci sono più turisti italiani e meno presenze dall’estero ma la ricetta segreta della storica pasticceria è la stessa ricerca degli ingredienti, accuratamente selezionati, e la genuinità dei prodotti. Le torte artigianali, il caffè preparato con grande abilità, la rinomata graffa e le novità dell’estate come la “torta Winner”, con una crema mou, panna, crema di arachidi salate e un fondo di croccante alle nocciole, e le “meringhe panna e fragola”, con crema cheesecake alla panna sulla quale vengono adagiate le fragole, nella versione semplice o accompagnate da una mousse alle fragole.

«Siamo fieri del lavoro che svolgiamo tutti i giorni nonostante il calo dei turisti – dice Antonio De Martino, il titolare di Chalet Ciro –; viviamo in una città della quale possiamo essere orgogliosi perché nell’era “Covid-19”, segnata da tanta incertezza, come imprenditore napoletano mai avrei immaginato un ripristino quasi totale delle abitudini dei nostri concittadini. Sotto l’aspetto turistico, una grande percentuale di assenze è dovuta alle difficoltà dei transiti che lascia un vuoto consistente delle presenze, ma abbiamo superato le nostre aspettative e questo ci aiuta ad affrontare, con le dovute restrizioni, questo virus così difficile da combattere. I numeri non sono gli stessi degli altri anni ma noi non rinunceremo mai a cambiare la qualità della nostra offerta».

La storia della pasticceria nasce nel 1952 e con i suoi dolci racconta la tradizione napoletana che si tramanda da generazione in generazione con sapienza ed emozione. Da allora, l’attrattiva a Mergellina da Chalet Ciro sembra essere rimasta intatta ed è possibile vivere un’esperienza di gusto unica ogni giorno. I dolci che vanno forte maggiormente in questo periodo di caldo estivo sono le golose crostate alla frutta, fresche e leggere, le insalatone e gli immancabili gelati.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928