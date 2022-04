Chef in Camicia in tour insieme a pasta La Molisana per spesasospesa.org, a Napoli sabato 9.

Alla milanese o all’amatriciana? Alla pescarese o alla napoletana? Non importa davvero come: ad un piatto di pasta de La Molisana non si dice mai di no. Meglio ancora se è Rigacuore, il formato a forma di cuore 100% grano italiano. E meglio ancora se a cucinarla sono gli esperti cuochi di Chef in Camicia, la media company del gruppo OneDay che ogni giorno parla di food alle nuove generazioni in modo unico e innovativo. Ma soprattutto, meglio ancora se si tratta di un’iniziativa benefica, atta a donare un pasto ai più bisognosi accanto a SpesaSospesa.org, che da sempre sostiene le famiglie economicamente svantaggiate con attività di solidarietà.

La media company Chef in Camicia si unisce a Pasta La Molisana e SpesaSospesa.org per un tour gastronomico tutto italiano: all’acquisto di un piatto di Rigacuore, un altro verrà donato in beneficenza. Si parte con un food truck brandizzato partendo dalla città di Milano (4 aprile 2022) in piazza XXIV Maggio per un pranzo delizioso. Dalle 19:00 alle 21:30, invece, il food truck si sposterà presso il Ponte Viale Gorizia. Le altre tappe del tour toccheranno la città di Roma (7 aprile in Villa Pamphili a pranzo, in via Civita Castellana a cena), Napoli (9 aprile in via Beniamino Guidetti per pranzo, Largo San Martino a cena) e Pescara (11 aprile in via Benedetto Croce per pranzo, in piazza Duca degli Abruzzi a cena).

I piatti che si potranno ordinare sono:

LA MILANESE – Rigacuore con luganiga e crema di Gorgonzola DOP

LA ROMANA – Rigacuore all’amatriciana con pomodoro san Marzano DOP, guanciale di Amatrice e Pecorino Romano DOP

LA NAPOLETANA – Rigacuore con pomodorino del Piennolo DOP, Fiordilatte DOP e foglie di basilico

LA PESCARESE – Rigacuore alla Pecorara con ricotta di pecora abruzzese, guanciale di Amatrice e Pecorino Romano DOP

LA GENOVESE – Rigacuore con pesto di Prà.

“Siamo felici di questa nuova iniziativa al fianco di un partner prezioso come La Molisana, con cui collaboriamo da tempo e che ci dà sempre la garanzia di portare la qualità nei nostri piatti”, sostiene Pietro Colloredo, Head of Sales di Chef in Camicia.. “Oggi più che mai sentiamo l’esigenza di appoggiare la campagna di sensibilizzazione promossa da SpesaSospesa.org per offrire un pasto a chi è in difficoltà. E siamo sicuri che anche la nostra fanbase ci seguirà con piacere e gioia durante questo tour per l’Italia. Ci aspettiamo una grande partecipazione”.

Merito anche di Silvia Arcidiacono Mutti, Project Manager di Chef in Camicia, che ha pianificato un’attività di comunicazione della durata di un mese: la campagna social è stata distribuita sui canali IG e FB stories della media company con l’obiettivo di coinvolgere i followers pre e durante l’evento grazie alla comunicazione onfield prevista per ogni tappa.