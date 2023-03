Chiancheria Gourmet apre in via Gaetano Salvatore.

Chiancheria Gourmet arriva a Napoli, in via Gaetano Salvatore 457, proponendo il terzo dei locali del concept appartenente al Gruppo Le Due Torri per l’economia circolare, il primo con all’interno un corner TartareBar.

La sede di Napoli arriva dopo quella di Vairano che nel 2016 ha dato i natali al format e di Roma nel 2019 che l’ha visto crescere e svilupparsi. Anche qui, come in tutti i locali del Gruppo che vanta al suo interno anche un agri-ristorante (Agristor Le Due Torri), un ristorante per eventi a Presenzano (Le Due Torri Event) e una pizzeria a Vairano Patenora (Binario 1), si parla la lingua del “buono, giusto e pulito”. Una filosofia che il Gruppo condivide con la comunità Slow Food del territorio, sapientemente espressa dai piatti del menù. Come la Genovese dell’Alleanza, piatto iconico di tutto il Gruppo le Due Torri, in cui ogni singolo ingrediente porta con sé la famosa chiocciola rossa.

Spicca, infatti, nella proposta gastronomica, una cucina genuina che affonda le sue radici nella tradizione partenopea e si evolve ridefinendo i confini di passato e futuro. Forte di una continua formazione del personale e di una attenta selezione on the road di materie prime d’eccellenza, tra cui si distingue certamente la carne, Chiancheria Gourmet sipresenta come un locale a tutto tondo combinando alla perfezione l’esperienza sul campo dei protagonisti e la freschezza che il format richiede.

Preziosi, le figure portanti del Gruppo Le Due Torri: lo chef-executive Giuseppe Auricchio,il maitre-sommelier Giuseppe Ventriglia, il bartender Cristian Nappa, Massimiliano Gallo, laureato in scienze enogastronomiche e responsabile del controllo qualità nonché estensore della carta degli oli,lo chef-resident Paolo Nappa e il direttore di Napoli Pasquale Ruscianoche, partendo dal TartarBar e finendo con menu studiati ad hoc, propongono un percorso degustativo atti a far percepire l’essenza di Chiancheria Gourmet.

Perfetti gli abbinamenti birra, cocktail e vino a opera dei maitre-sommellier del Gruppo che, grazie alla profonda conoscenza del mondo beverage e alla possibilità di attingere a una vasta selezione di etichette, hanno saputo esaltare e valorizzare tutto il sapore del territorio.

Per Marco Passariello, responsabile marketing del Gruppo Le Due Torri, “il tartarbar è un’assoluta novità ed è qui che la carne è esaltata al meglio nella sua integrità e purezza. Infatti, la proposta di ben nove tartare, sapientemente combinate a diversi ingredienti, valorizza una materia prima di altissima qualità che selezioniamo personalmente da allevamenti del territorio. Inoltre, l’abbinamento ai cocktail fa di questo corner un sogno appetitoso dove consumare un gustoso aperitivo piuttosto che un delizioso antipasto prima di sedersi al tavolo.”

Per Salvio Passariello,DG del Gruppo Le Due Torri per l’economia circolare,“Chiancheria Gourmet è un nuovo concetto di ristorazione che condivide con l’intero Gruppo un universo di valori che va dalla responsabilità sociale, ambientale ed economica al recupero e alla valorizzazione delle realtà locali, dalla formazione costante del team work alla selezione di materie prime d’eccellenza, dal rispetto di standard etici e qualitativi a quello del benessere degli animali, con al centro delle nostre azioni sempre il cliente finale a cui intendiamo far vivere un’experience enogastromica di livello fatta di storie, calda accoglienza e buon cibo”.

Per Pasquale Di Muccio,direttore commerciale del Gruppo Le Due Torri,“Chiancheria Gourmet è una realtà unica in cui si può acquistare quello che si è mangiato, dai tagli di carne più pregiati a quelli meno nobili, come i nostri fiori all’occhiello, chiancambuger e arrosticini.”