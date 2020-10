Chiude dal 2 novembre al 31 dicembre Villa San Michele a Capri.

Per la prima volta, nella sua decennale storia, Villa San Michele chiude al pubblico dal 2 novembre al 31 dicembre 2020.

A causa della pandemia, pur essendo stata aperta da sempre tutto l’anno, la dimora del medico e scrittore Axel Munthe ferma le sue attività fino alla fine dell’anno.

Tra i musei più visitati della Campania e sede delle istituzioni svedesi a Capri, Villa San Michele dà, per ora, appuntamento a tutti i suoi visitatori nel 2021.

La soprintendente Kristina Kappelin: “Nonostante una stagione estiva piuttosto incoraggiante, con una media di visitatori al di là delle iniziali previsioni e una partecipazione agli eventi culturali sempre da sold out, il clima attuale ci pone di fronte a una scelta pressoché obbligata. Dispiace interrompere l’attività museale che, anche durante l’inverno, ha costituito per settant’anni un’offerta culturale per i turisti provenienti sull’isola di Capri in qualsiasi giorno dell’anno.”

Si invita a consultare il sito internet www.villasanmichele.eu e le pagine social (instagram: villasanmichele ; facebook: Villa San Michele – Isola di Capri) per eventuali aggiornamenti sulla riapertura o qualsiasi altro tipo di informazione.