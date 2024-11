Chocoland, entusiasmo e grande affluenza all’edizione vomerese

- pubblicità -

Chocoland saluta il Vomero e si prepara ai prossimi appuntamenti golosi. Folla ed entusiasmo alla Sedicesima Edizione della più importante fiera del cioccolato artigianale del Centro-Sud Italia, organizzata dalla D2 Eventi di Luigi De Simone e Luca De Rosa.

«Un risultato che ci lascia soddisfatti e che ci sprona a cercare nuove idee per rendere sempre più accattivante gli appuntamenti con il mondo del cioccolato – dichiara l’organizzatore Luigi De Simone – anche in questa edizione abbiamo riempito il Vomero con la magia e il profumo della festa più golosa del Centro Sud Italia, insieme a tanto intrattenimento per adulti e bambini. Oltre la qualità dei venti espositori di Chocoland Vomero, anche gli spettacoli sono stati un successo. Voglio ringraziare l’amministrazione comunale per la collaborazione dimostrata e per le parole di incoraggiamento»

La grande affluenza alle casette di legno di piazza degli Artisti, facilmente raggiungibili in metropolitana da ogni parte della città, testimonia la grande voglia di eventi gioiosi che hanno i napoletani ma anche i turisti che affollano il capoluogo partenopeo in ogni periodo dell’anno.

“Un format che abbiamo sperimentato e che piace alla gente. Al Vomero grazie a Chocoland si respira una bella aria. Siamo pronti ad accogliere cittadini e turisti con tutte le bellezze dei nostri luoghi straordinari. Facciamo trovare arte, cultura, gastronomia e panorami mozzafiato come quelli che si ammirano da San Martino e da Castel Sant’Elmo. La collina è in fermento. Chocoland è un target giovane ma che riunisce tutta la famiglia” spiega Clementina Cozzolino, presidente della V Municipalità.

Tra i prodotti particolarmente apprezzati i torroni e i cioccolatini proposti dagli artigiani provenienti dagli angoli più dolci d’Italia. Si sono difesi alla grande anche gli evergreen come cremini, cioccolatini ed affini.

Presente anche l’assessore alle attività produttive Teresa Armato: “In Piazza degli Artisti Chocoland ha trovato la giusta dimensione di luogo e temporale. Abbiamo tanti turisti a Napoli in questo periodo che possono godere delle delizie del cioccolato. Auguro a questa manifestazione un successo sempre maggiore”.

Terminata l’edizione vomerese, l’agenda dei cioccolatai è pronta per le prossime tappe: il 21 novembre l’appuntamento è in piazza Diaz a Nocera Inferiore, sono in programma tre giorni ricchi di gusto e divertimento. Dal 27 novembre al 1 dicembre invece l’appuntamento in Piazza Municipio ed infine a Sorrento dal 4 all’8 dicembre in Corso Italia.