Chocoland la Terra dei Golosi al Vomero

Il Vomero diventa la collina del cioccolato. Uno dopo l’altro spuntano gli stand che annunciano l’arrivo di Chocoland, la Terra dei Golosi. Il grande evento è in calendario dal 29 ottobre al 3 novembre in Piazza degli Artisti. Si rinnova nei giorni di Halloween la fiera del cioccolato, ormai un appuntamento fisso in questa zona della città e non solo.

La sedicesima edizione punta sull’intrattenimento dei più piccoli. Ricco il programma degli appuntamenti, molti dei quali plasmati proprio sui temi che richiamano i giorni di Halloween. Non mancano opportunità di divertimento anche per chi bambino non lo è più, concepiti in modo da non fare sentire trascurata nessuna fascia d’età.

La parte del leone la faranno le degustazioni che faranno da cornice al cuore di Chocoland ovvero la possibilità di conoscere ed assaggiare le preparazioni artigianali e pasticciere praticamente di tutta Italia. Prevista infatti una nutrita pattuglia di maestri cioccolatieri provenienti dalle zone che vantano la maggiore tradizione nazionale. Ad arricchire gli stand ci sono arrivi da: Puglia, Calabria, Sicilia, Lombardia e naturalmente da tutta la Campania con punta di diamante Gallucci Faibano, storica cioccolateria napoletana.

Sarà possibile degustare: cannoli, pasta di mandorla, cremini, oggettistica in cioccolato, tazzine al cioccolato, graffe, donuts, waffel al cioccolato, liquirizia di Calabria e scorzette di cioccolato.

Non manca l’appuntamento con la fortuna: sarà possibile comprare tavolette Chocoland con la possibilità di trovare il Gold ticket e vincere premi degli sponsor e premi in cioccolato.

Chocoland al Vomero è organizzato e finanziato direttamente dalla D2 Eventi con l’aiuto di piccoli sponsor. Gode del patrocinio dell’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e della V Municipalità presieduta da Clementina Cozzolino.

Ricco e variegato il cartellone dell’intrattenimento. Tutti i giorni ci sarà il Teatro dei Burattini di Mario Ferraiolo. Gli spettacoli sono in programma dalle ore 17 dal 29 al 31 ottobre mentre prenderanno il via dalle 10 nei giorni che vanno dal 1 al 3 novembre.

Calendario simile per i Laboratori di lingua inglese in programma dalle ore 16 dal 29 al 31 ottobre mentre prenderanno il via dalle 10 per concludersi alle 13 nei giorni che vanno dal 1 al 3 novembre.

Mercoledì 30 ottobre alle ore 17.30 arriva Otto Bassotto e il suo show di clowneria, magia comica e fantasia con i palloni. Lo spettacolo del 31 è incentrato su Halloween.

Venerdì 1° novembre dalle 18.30 alle 20 i protagonisti saranno di dinosauri e i draghi. Un intrattenimento per i più piccoli, apprezzato anche da quelli ormai cresciuti.

Giovedì 31 ottobre alle 20,30 è di scena Hyakki Yagyo (l’halloween marziale orientale). Il giorno dopo dalle ore 16 alle 20 spazio all’associazione “Vita Attiva” con l’iniziativa Gusti diversi ed il progetto imparo a vivere da solo. Alle 18.30 l’attenzione sarà rivolta all’arrivo di dinosauri e draghi.

Meritano una menzione speciale I Veri Super Eroi. Saranno protagonisti di animazione e spettacoli in strada il 2 novembre e presenzieranno praticamente lungo tutto l’arco della giornata. Al mattino dalle 11 alle 13 e di pomeriggio dalle 17.30 alle 19.

Chocoland la Terra dei Golosi promette una settimana all’insegna della bontà e del divertimento, un evento da non perdere.