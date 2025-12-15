Christmas wedding open day a Punta Castello giovedì 18

A Bacoli, a Punta Castello (Via Montegrillo, 18), giovedì 18 dicembre dalle 15 alle 23 è in programma la prima edizione del “Christmas wedding open day” ideato dall’imprenditore Alessandro Laringe, per conoscere da vicino tutte le novità sulle nozze a Natale, tra arte e archeologia. Il rito si celebra tra le gallerie romane restaurate e valorizzate da Laringe, nel sito legato ai culti di Apollo e Diana. Si pranza o si cena a lume di candela nel “balneum imperatoris”, in un luogo sospeso tra storia, mare e panorama. «Secondo i dati ISTAT nel 2023 a livello nazionale sono stati celebrati 184.207 matrimoni – spiega Laringe – la Campania con il 4,3 per mille, è in cima alla speciale classifica dal velo bianco e i Campi Flegrei contano più di 6mila matrimoni, celebrati anche durante le festività. Da noi si festeggia il “matrimonio archeologico”, perché ci si sposa nel sito dove nasceva la dolce vita dell’antica Roma. Altro dato interessante riguarda l’età degli sposi, che si è alzata: sono sempre di più i matrimoni tra persone over 40, che hanno figli». Una chiave originale, che unisce matrimonio, Natale e archeologia, e che apre alla cultura, alle abitudini sociali e alla tavola dei popoli antichi. Sposarsi a dicembre permette di creare scenari esclusivi usando le rovine antiche illuminate con candele, lanterne e decorazioni natalizie, ottenendo un’atmosfera unica. La Campania si attesta così tra le regioni con il più elevato numero di nozze, e con una forte componente locale di ritorno. Conta infatti decine di migliaia di matrimoni annuali, rendendola un bacino importante per il “wedding tourism” nazionale.