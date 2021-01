Cibo, amore e pandemia. TheFork racconta San Valentino ai tempi del lock-down.

San Valentino – giorno degli innamorati è alle porte. TheFork, app leader nella prenotazione online dei ristoranti, ha chiesto ai suoi utenti come trascorreranno questo insolito giorno degli innamorati a ristoranti chiusi e colto l’occasione per analizzare come le relazioni affettive durante il distanziamento forzato e quale ruolo ha giocato il cibo.

San Valentino: festeggiamenti gourmet anche a casa

Il 70% dei rispondenti celebrerà San Valentino mentre il restante 30% dichiara di non aver voglia di festeggiare. L’opzione più quotata per celebrare l’occasione è quella di ordinare da un ristorante gourmet come coccola per la propria dolce metà (41% dei rispondenti), mentre il 38% cucinerà a casa e solo il 19% ordinerà comfort food. Tra le pietanze preferite e collegate all’amore, al primo posto troviamo i dessert al cioccolato (35% circa dei rispondenti), seguito da un classico piatto di spaghetti da condividere come Lilli e il Vagabondo (32%) e al terzo posto fragole e champagne (15%).

Cibo e amore: un binomio che si rafforza in lockdown

Non solo a San Valentino: per i foodies italiani il cibo e l’amore sono strettamente connessi e questi mesi non hanno fatto eccezione. Per quasi il 46% degli intervistati il luogo ideale per un primo appuntamento resta il ristorante. Inoltre se si potesse scegliere tra celebrare San Valentino mangiando fuori o passando una serata domestica all’insegna della passione, il 75% dei rispondenti preferirebbe la prima opzione. In attesa di potervi tornare, il cibo è stato una componente importante nelle relazioni: il 92.4% del campione ha affermato che cucinare o mangiare insieme è stato importante per mantenere rapporti affettivi (sentimentali e non) durante la pandemia.

Vip, influencer e politici: i più desiderati

TheFork ha inoltre chiesto alla sua community con quale personaggio noto italiano avrebbero volentieri passato una romantica cena di San Valentino. Tra i volti maschili la top tre conta un politico, un cantante e un attore: al primo posto troviamo Giuseppe Conte, seguito dall’eccentrico Achille Lauro e infine il Doc della televisione italiana, Luca Argentero. Per quanto riguarda le donne invece, la classifica parte con Miriam Leone, seguita da una intramontabile Monica Bellucci e infine un po’ di politica anche qui con Giorgia Meloni.

Cena fuori romantica rimandata

Solitamente San Valentino è il giorno con il maggior numero di prenotazioni al ristorante (dati Lps). In attesa della riapertura, TheFork ha creato una selezione di ristoranti romantici nei quali sarà possibile spendere la carta regalo, che è possibile già acquistare e regalare già nel giorno degli innamorati sulla pagina dedicata (https://www.thefork.it/ giftcards).