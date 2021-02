Cinquant’anni dell’Ente Ville Vesuviane, positivo confronto a Campolieto tra la Fondazione e l’Assessore Regionale al Turismo Felice Casucci.

Le Ville Vesuviane, una mappa storica architettonica raccontata dall’alternanza degli imponenti portali e l’oro dei giardini delle splendide architetture del XVIII secolo, al punto da essere considerate un Miglio d’oro d’eccezionale bellezza, luoghi storicamente vocati all’accoglienza e passaggi virtuosi dove rimodulare un sistema turistico volto a rigenerare e connettere le risorse culturali e paesaggistiche della nostra costa. Queste riflessioni insieme a nuove progettualità al centro dell’incontro con l’Assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci in visita a Villa Campolieto.

Quest’anno la Fondazione festeggia il cinquantennale della legge istitutiva dell’Ente per le Ville Vesuviane da cui nasce una storia costellata da azioni di recupero, incentrate sulla restituzione alla collettività di luoghi identitari a servizio della conoscenza. Un nucleo fondante per uno sviluppo economico e sociale che non può prescindere dalla vocazione turistica e la creazione di sistemi valoriali che ne valorizzino l’azione.

Si ringrazia la Regione Campania e l’Assessorato alla Semplificazione Amministrativa e Turismo per l’attenzione e la sensibilità mostrata verso la Fondazione e le Ville Vesuviane, un sistema che attraversa i Comuni della fascia vesuviana costiera da Napoli a Torre del Greco e che mostra forti potenzialità di sviluppo.