Cippi, il pappagallo influencer che ama le cialde di espresso napoletano

Cippi è il primo pappagallo “influencer” del suo genere, diventato virale grazie a un video in cui, con il suo becco, apre una cialda di caffè. Nonostante il profilo TikTok della ragazza che se ne prende cura (@mennyire) abbia solo 1403 follower, il video ha raggiunto ben 7,5 milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

Cippi è una femmina della specie Agapornis roseicollis, comunemente conosciuta come inseparabile dal collo rosa, e si distingue per un comportamento tipico della sua specie: le femmine raccolgono materiali come ramoscelli o strisce di carta, che infilano tra le penne del dorso per trasportarli e preparare il nido.

In particolare, la sua “amica inseparabile umana” che vive in provincia di Napoli ha notato che, pur provando a fare striscioline con vari materiali, Cippi sembra preferire le cialde di Caffè Toraldo rispetto alla carta per costruire il suo nido.

https://vm.tiktok.com/ZGeoSoaoJ/