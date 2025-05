Ciro Poppella Cavaliere della cucina Italiana nel mondo

- pubblicità -

Ciro Poppella, pasticciere napoletano del Rione Sanità, ha ricevuto dal comitato del Leone d’Oro di Venezia il riconoscimento speciale al merito che lo nomina “Cavaliere della cucina Italiana nel mondo”. Il Senatore Sergio Rastrelli ha consegnato a Ciro Poppella la prestigiosa pergamena come riconoscimento per il suo lavoro, per quello della Pasticceria Poppella e per come il suo dolce “Fiocco di neve” sia diventato un punto di riferimento della napoletanità. , pasticciere napoletano del Rione Sanità, ha ricevuto dal comitato del Leone d’Oro di Venezia il riconoscimento speciale al merito che lo nomina

La Cerimonia si è tenuta oggi 9 Maggio 2025 presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma.

«Mi riempie di orgoglio una onorificenza così importante – ha detto un emozionatissimo Ciro Poppella – perché significa che il mio lavoro è stato molto apprezzato. Ringrazio il Presidente del comitato del Leone D’oro il dott. Sileno Candelaresi e condivido questo premio con il mio staff perché si sa che senza una grande squadra non si va da nessuna parte. Desidero ringraziare mia moglie Anna e la mia famiglia che mi è stata sempre vicina in questi anni di lavoro. Questo premio è mio ma anche del Rione Sanità e di tutta Napoli. Quando vedo entrare turisti di tutto il mondo nella mia pasticceria sono fiero di me ma anche di una città che è ammirata per la sua bellezza».