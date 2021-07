Ciro Poppella festeggia la vittoria con la scatola dedicata agli Azzurri e i fiocchi di neve tricolori.

E’ rimasto aperto eccezionalmente anche lunedì, giorno da sempre di riposo, presso la sede storica della Sanità, per accontentare i tanti che volevano acquistare i fiocchi di neve nella scatola da collezione dei Campioni d’Europa. Ciro Poppella, noto pasticcere, oltre a creare dolci di successo, ha altre due passioni: il Napoli Calcio e la squadra della Nazionale.

Così il maestro pasticcere ha voluto dare una nuova veste ai suoi noti “Fiocchi di Neve”, diventati verdi, bianchi e rossi, in omaggio al Tricolore. Di più, ha dedicato agli Azzurri una scatola a tiratura limitata.

“L’ho preparata prima della finale perché sapevo che avrebbe portato fortuna. I fiocchi di neve sono di buon auspicio, per me e per chi li mangia” dice sornione e aggiunge “Vorrei regalarli anche ai ragazzi che ci hanno regalato questa gioia, a tutta la squadra”. In tantissimi, intanto, si stano recando alla Sanità per assicurarsi i fiocchi tricolori e la scatola da collezione.