Coca-Cola Pizza Village 2025, oggi il taglio del nastro

Martedì 1° luglio, apre i battenti il Coca-Cola Pizza Village 2025: per sei sere consecutive, la Mostra d’Oltremare si trasformerà nel villaggio della pizza più grande del mondo, dove respirare l’energia contagiosa della città di Napoli.

Ingresso gratuito, grande musica ogni sera, showcooking, ospiti speciali, atmosfera allegra e profumo di pizza: il posto perfetto dove trascorrere una serata estiva all’insegna del gusto e della convivialità.

Per vivere al meglio l’esperienza del villaggio, ci sono proposte per tutti i gusti e tutte le tasche.

★ Menù Pizza Village

Pizza a scelta tra Margherita, Marinara o Pizza Speciale + Bibita + Dolce + Caffè

Solo 15 euro, acquistabile online

★ Combo Coca-Cola

1 Pizza in teglia + 1 Coca-Cola (pizza a scelta tra Margherita, Marinara o Pizza Speciale)

8 euro

★ Menù Aperitivo

1 Frittatina di pasta Garofalo + 1 Aperol Spritz

6 euro

★ Menù Gluten Free

Per chi cerca un’alternativa senza glutine, ma non vuole rinunciare al gusto:

Pizza senza glutine;

Birra senza glutine;

Frittatina senza glutine allo stand Pasta Garofalo;

Gelato senza glutine allo stand Algida

Ma il Coca-Cola Pizza Village non è solo divertimento: è anche un’occasione per riflettere, grazie a due appuntamenti speciali che mettono al centro la salute, la cultura gastronomica e il senso di comunità.

Mercoledì 2 luglio alle 18.30 , nell’Area Ospitalità, si terrà “La Pizza: Alimento per la salute del cuore”, un talk coinvolgente tra scienza, sport e cucina, per raccontare come la pizza – icona della dieta mediterranea – possa essere parte di uno stile di vita sano e felice. A moderare l’incontro sarà Enrico Cattaneo (Rai Sport), in dialogo con il cardiologo Paolo Calabrò, il fisiologo Marcellino Monda, il campione del mondo di vela Giuseppe Montella, lo chef Gianluca D’Agostino, il maestro pizzaiolo Franco Pepe e il presidente AIS Campania, Tommaso Luongo.

Venerdì 4 luglio alle 18.30 , spazio a “La Pizza che fa Bene”, in collaborazione con Komen Italia – Comitato Campania, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione dei tumori al seno. Ne parleremo con Emanuela Sorrentino (Il Mattino), Marzia Imperiali di Francavilla (presidente Komen Campania) e la dr.ssa Marcella Montemarano (ASL Napoli 1). Una Donna in Rosa condividerà la propria testimonianza, mentre i pizzaioli Ciro Grossi e mamma Marinella (La Campagnola) e Gabriella Esposito con Antonio Conza (Maturazioni) racconteranno il significato delle loro Pizze Rosa. Interverrà anche Tommaso Luongo, presidente AIS Campania, sul valore del bere consapevole.

Pizza Village è un grande gioco di squadra:

