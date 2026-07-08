Coca-Cola Pizza Village, esordio da tutto esaurito a Pozzuoli

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Lungomare Sandro Pertini gremito fin dalle prime ore della sera, file agli stand delle 22 pizzerie, pubblico davanti al Main Stage e grande partecipazione agli appuntamenti di Pizza Tales.

La prima serata del Coca-Cola Pizza Village conferma il forte legame tra la manifestazione e il suo pubblico, inaugurando un’edizione che parte con numeri da record e un’atmosfera di grande entusiasmo.

Legame consolidato

La nuova casa del Pizza Village è stata subito accolta con calore.

Famiglie, giovani, turisti e appassionati hanno animato il lungomare di Pozzuoli trasformandolo in un grande spazio di incontro, con la pizza ancora una volta protagonista di una festa d’estate dedicata al gusto e alla grande musica.

Fin dall’apertura, le pizzerie hanno lavorato senza sosta per soddisfare le richieste del pubblico.

Grande successo anche per il debutto del nuovo Main Stage, che ha conquistato il lungomare con una formula capace di tenere il pubblico davanti al palco fino a notte fonda.

Le-One, MAVI e Franco Ricciardi

Ad aprire la serata è stato Le-One, giovane protagonista della nuova scena urban campana, accolto con grande entusiasmo dal pubblico. A seguire MAVI, interprete della tradizione musicale napoletana in chiave contemporanea. Gran finale con Franco Ricciardi, che ha trasformato Primmavera in un unico coro, tra applausi, telefoni alzati e migliaia di persone a cantare insieme le sue canzoni.

Molto seguito anche il primo appuntamento di Pizza Tales, il ciclo di incontri che ogni sera mette a confronto protagonisti del mondo della pizza, dell’impresa, della comunicazione e della cultura. Al centro del confronto il tema della fiducia, oggi elemento sempre più decisivo per costruire reputazione, credibilità e relazioni autentiche con il pubblico.

«L’inizio di questa edizione è andato oltre le aspettative – sottolinea Alessandro Marinacci, organizzatore del Coca-Cola Pizza Village –. Vedere il lungomare di Pozzuoli così vivo, pieno di persone e di energia è il segnale più bello che potesse arrivarci. È la conferma che questo territorio è vivo, partecipa e sa accogliere grandi manifestazioni con entusiasmo e senso di responsabilità.

L’ottima riuscita della serata è stata possibile anche grazie a un grande lavoro di squadra: il dispositivo messo in campo da Comune di Pozzuoli, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardia Costiera e Protezione Civile ha garantito uno svolgimento ordinato e sicuro dell’evento, confermando l’efficacia del percorso condiviso costruito nei numerosi tavoli tecnici delle ultime settimane.»

Il programma prosegue questa sera con le 22 pizzerie protagoniste e il secondo appuntamento di Pizza Tales, dedicato al rapporto tra Generazione Z, pizza e nuovi modelli di consumo. Sul Main Stage saliranno Fred De Palma, protagonista della scena urban italiana, Settembre, vincitore di Sanremo Giovani, insieme a Rico Femiano, Mr Hide, Vincenzo Comunale e Francesco Da Vinci, per un’altra serata di grandissima musica e spettacolo.