Coca-Cola Pizza Village, più di 600.000 presenze nell’edizione 2025

Si è conclusa alla Mostra d’Oltremare la XIII edizione del Coca-Cola Pizza Village, e i numeri parlano chiaro: 600.000 presenze, 120 artisti sul palco per sei giorni di musica, sapore, incontri e allegria. Un’edizione che ha superato ogni aspettativa, confermandosi tra gli eventi più partecipati e trasversali dell’estate ma, soprattutto, più rappresentativi del mondo pizza in Italia e nel mondo.

Grande protagonista, come sempre, la pizza.

Dalle 19 fino a tarda sera, i forni hanno lavorato a pieno ritmo, accompagnando un flusso continuo ma ordinato di visitatori. Sempre sold out le masterclass e i laboratori di Casa Caputo, molto apprezzate le “Special” firmate dai maestri pizzaioli, tra impasti alternativi, topping inediti e abbinamenti fuori dagli schemi. E se la creatività ha incuriosito, la tradizione ha saputo farsi valere, con la Margherita 2025 tra le scelte più amate.

Molto positivo anche il riscontro per la combo dell’estate pizza in teglia con Coca-Cola e il menu aperitivo con frittatina e Spritz, due proposte semplici e vincenti, pensate per unire gusto, semplicità e un prezzo accessibile per tutte le tasche.

Sul fronte musicale, in sei serate si sono alternati oltre 120 artisti tra pop, urban e cantautorato, grazie alla collaborazione con RTL 102.5 e la rassegna Maglia Azzurra. In cartellone per RTL: Alfa, Alex Wyse, Antonia, Baby K, BigMama, Florinda, Fred De Palma, Gaia, Gigi D’Alessio, Icy Subzero, LDA, Les Votives, Napoleone, Rhove, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sarah Toscano, Settembre, The Kolors, Tiromancino Trigno, Vale LP & Lil Jolie. Per la Maglia Azzurra si sono esibiti: Andrea D’Alessio, Andrea Sannino, Anna Capasso, Antonia, Decibel Bellini, Federico Di Napoli, Femelle, Francesco Da Vinci, Gabriele Esposito, Gaié (prod. Maria Siciliano), Gianluca Capozzi, Gianni Fiorellino, Gigi Soriani, Ivan Granatino, Jelecrois, Lucariello, Martino, Mattewh, Mavi, Mr Hyde, Nino Esposito (Nino D’Angelo Tribute), Ortel, Peppoh, Pisapia, Rajo, Rosario Miraggio, Ste, Tommaso Primo, Veronica Simioli, Walter Ricci, Yoseba.

Non sono mancati i momenti di riflessione con i talk in Area Hospitality – “La pizza: alimento per la salute del cuore con la moderazione di Enrico Cattaneo (giornalista Rai Sport) e con Paolo Calabrò (cardiologo), Marcellino Monda (fisiologo), Giuseppe Montella (campione del mondo di vela), Gianluca D’Agostino (chef), Franco Pepe (maestro pizzaiolo), Tommaso Luongo (presidente AIS Campania).

Nel corso delle serate si è svolta anche la quarta edizione del Premio Napoli d’aMare, che si è concluso con la premiazione del Prefetto Michele di Bari, a cui è stato consegnato il riconoscimento dallo scrittore Maurizio De Giovanni. “Michele di Bari è una concausa della crescita di questa città – ha detto lo scrittore Maurizio De Giovanni – perché amministra un’istituzione principale dello Stato dimostrando come si possa essere vicino alle emotività, al sentimento di questa città. Cosa che le istituzioni devono fare, perché, a mio giudizio, se non interpretano il sentimento di una comunità diventano una gabbia.”

Dopo sei giorni di numeri importanti e partecipazione straordinaria, il Coca-Cola Pizza Village guarda già alla prossima tappa: Milano, dal 2 al 7 settembre, nel cuore del Parco di CityLife, dove il format tornerà a unire sapori, musica e pubblico in una nuova settimana di eventi.

