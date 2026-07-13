Coca-Cola Pizza Village Pozzuoli, missione compiuta

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Quattro giorni sono bastati per trasformare una scommessa in una certezza. Il Coca-Cola Pizza Village ha trovato a Pozzuoli una casa capace di conquistare il pubblico fin dalla prima sera.

Migliaia di persone stanno continuando ad affollare il lungomare Pertini e, mentre la manifestazione entra nel suo fine settimana conclusivo, gli organizzatori iniziano già a guardare al futuro.

L’accoglienza riservata dal pubblico e dalla città apre infatti la strada alle prime riflessioni sull’edizione 2027, con l’obiettivo di consolidare un format che proprio nel mare e nella cornice dei Campi Flegrei sembra aver trovato la sua dimensione ideale.

Le 22 pizzerie restano il cuore pulsante della manifestazione. Dall’apertura fino a tarda sera gli stand registrano un flusso continuo di visitatori, con file davanti ai forni e migliaia di pizze sfornate che raccontano meglio di qualsiasi dato il gradimento del pubblico.

Pizza Tales

Ed è proprio attorno alla pizza che continua a svilupparsi il racconto di Pizza Tales. Tra i più apprezzati, l’intervento del presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, dedicato al valore economico della pizza, sempre più simbolo di un comparto capace di generare occupazione, attrattività turistica e sviluppo per i territori. Grande interesse ha suscitato anche il confronto dedicato al rapporto tra pizza e vino: un abbinamento che continua a far parlare, ma che mette sempre più tutti d’accordo.

A sostenerne il valore anche Le Donne del Vino, che hanno proposto una selezione di etichette campane delle aziende associate, confermando come il dialogo tra la grande pizza e il vino di qualità rappresenti una delle espressioni più interessanti della cultura gastronomica contemporanea.

Noemi

Sul Main Stage Noemi ha conquistato il pubblico con una delle esibizioni più attese del cartellone. Un successo che rafforza il legame tra la grande musica dal vivo e il Coca-Cola Pizza Village. Un percorso che quest’anno assume un significato ancora più profondo attraverso il sostegno alla candidatura della canzone napoletana a Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, progetto che la manifestazione ha scelto di accompagnare e valorizzare per tutta la durata dell’evento.

La serata finale

Il programma è proseguito domenica sera con le degustazioni delle 22 pizzerie protagoniste, un nuovo appuntamento di Pizza Tales dedicato al rapporto tra media, social e mondo della pizza e gli spettacoli del Main Stage, prima del gran finale.