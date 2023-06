Coldplay, pizza da Sorbillo per il frontman Chris Martin

tasera abbiamo l’immenso piacere di avere a cena i Coldplay qui a Napoli con da Sorbillo al mare. Napoli è la capitale del mondo”. Con queste parole Gino Sorbillo ha accolto Chris Martin nel suo locale omaggiandolo della consueta pizza celebrativa con il nome del gruppo, consegnata dal fratello Toto.

I Coldplay sono arrivati a Napoli per la doppia data di concerti al Maradona del 21 e 22 giugno. Prima tappa pubblica al ristorante sul lungomare per assaggiare la famosa pizza napoletana.

Il gruppo è già in città per gli allestimenti e le prove dei due concerti-evento che si terranno in settimana. Tutto esaurito registrato in pochi minuti quando diversi mesi fa vennero aperte le vendite dei biglietti per le date napoletane.

«Gli è molto piaciuto anche il “cuoppo” di frittini», racconta Gino Sorbillo, che ha accolto Chris Martin e Dakota Johnson insieme a suo fratello Toto. «Gli abbiamo preparato tutti i classici: dalla frittata di maccheroni alla mozzarella in carrozza, e poi i crocché», dice ancora il pizzaiolo elencando alcune delle specialità del fritto napoletano. Perché Chris Martin è andato proprio da lui? «Io credo che arrivino qui per assaggiare un piatto storico, per scoprire una tradizione collaudata, una pizza che facciamo da 100 anni» commenta ancora Sorbillo senza nascondere un pizzico di orgoglio.