Come coinvolgere i bambini in cucina

Ti piacerebbe coinvolgere i tuoi figli in cucina? Chiaramente le attività che possono svolgere dipendono dalla loro età e dalla predisposizione ma seguendo i principi del metodo Montessori, farli partecipare fin dai primi anni di vita è un’ottima idea per aiutarli a diventare sempre più autonomi.

Ogni piccola azione nella preparazione diventa un’occasione per imparare a collaborare, scoprire nuove abilità e rafforzare la fiducia in sé stessi.

Per i genitori, rende la routine più divertente, alleggerisce anche il carico mentale, e soprattutto crea ricordi speciali che saranno fortificati nel tempo.

Se stai pensando di preparare ricette per bambini a più mani coinvolgendoli in modo diretto, ecco qualche consiglio pratico che potrà tornarti utile.

Dai loro compiti semplici

Un ottimo modo per iniziare a coinvolgere i bimbi in cucina è assegnare loro compiti semplici. Qualche esempio? Lavare le verdure, mescolare gli ingredienti o decorare i piatti sono azioni facili e sicure ma allo stesso tempo divertenti. I tuoi figli si sentiranno importanti e saranno fortemente concentrati nel loro obiettivo.

Trasforma la cucina in un laboratorio

Pensa alla cucina come ad un autentico laboratorio, un’occasione per poter ottenere risultati importanti in termini di creatività e gusto preparando cene pronte a mettere d’accordo proprio tutti. Si tratta però anche di un’occasione per nutrire la loro curiosità, ad esempio raccontando come avviene la lievitazione dell’impasto da utilizzare per la pizza oppure la reazione chimica che c’è dietro alla preparazione della crema pasticcera.

Crea ricette su misura per loro

Il segreto per coinvolgere davvero i bambini è proporre piatti che amano e che trovano facili da realizzare. Pizza, muffin, biscotti: scegli ricette semplici ma gustose che siano nelle loro corde. Quando i piccoli chef lavorano su piatti che conoscono, si sentiranno più sicuri e stimolati. Una volta acquisita un po’ di sicurezza, potranno provare nuove preparazioni e, chissà, magari sviluppare anche il loro gusto personale. Chi lo sa? Magari il tuo piccolo diventerà un grande chef!

Crea giochi divertenti per rendere piacevoli le preparazioni

Rendere il momento della preparazione un gioco è il modo migliore per far appassionare i bambini. Se vedi la cucina come un’opportunità per creare mini-competizioni amichevoli, la noia sparirà in un batter d’occhio. Puoi inventare piccole gare di decorazione dei biscotti o sfidare i tuoi piccoli a contare quanti ingredienti riescono a preparare in un certo lasso di tempo, tenendo sempre conto dell’età dei tuoi figli.

Abbonati a HelloFresh

Un’ultima idea a cui forse non hai pensato è quello di sottoscrivere un abbonamento a HelloFresh. Ne hai mai sentito parlare? Viene spesso scelto come supporto nella preparazione di pranzi e cene fit ma in realtà propone un catalogo ricchissimo in cui si punta sulla preparazione di ricette bilanciate con ingredienti sani e di stagione. Tutto arriva comodamente a casa: una box, con ingredienti e istruzioni, si compone di tante proposte pensate per stuzzicare il palato di tutta la famiglia, bambini compresi.

Con tutte queste tips siamo sicuri che non solo stimolerai il loro appetito ma potrai persino coltivare giovani talenti appassionati di cucina che chissà magari scopriranno proprio così di voler diventare chef o maestri pasticceri quando saranno più grandi.