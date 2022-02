“Consept-Gastronomia” inaugurato a Caserta. La nuova proposta di gusto dei fratelli Gallo accolta con entusiasmo.

La Campania vanta una storia molto ricca e variegata sotto il profilo culinario, con prodotti con marchio IGP e prodotti DOP. Pizza, mozzarella di bufala, pasta campana e salsa di pomodoro sono solo alcuni dei migliori prodotti di un grande patrimonio gastronomico che hanno permesso al settore di crescere a Caserta e nelle altre città della regione.

È in questa realtà che si inserisce “Consept-Gastronomia“, ad opera dei fratelli Luca e Daniele Gallo, che il 13 febbraio scorso hanno inaugurato il loro locale in via Roosevelt, presentando la loro proposta agli amanti del buon gusto. Due giovani casertani animati da idee innovative e dalle esperienze fino ad ora maturate: Luca, ingegnere aziendale e Daniele, talentuoso chef affermatosi prima nel Nord Italia poi negli Stati Uniti. Nel loro team anche Nino De Rosa, il cui nome è associato alle storiche salumerie di Caserta.

L’obiettivo di “Consept” è quello di valorizzare le eccellenze italiane, offrendo prodotti di qualità e recuperando il legame con il territorio, nel rispetto della tradizione con un pizzico di innovazione. La pandemia ha creato nuove esigenze, valorizzando molto la formula dell’asporto, per cui, oltre alla classica formula del take-away, “Consept” punterà molto sul delivery, con cui sarà possibile richiedere la consegna dei pasti direttamente a casa o in ufficio, mantenendo lo stesso livello di qualità del prodotto. Fermo restando la possibilità di consumare i pasti direttamente nel nuovo locale, che nel giorno dell’inaugurazione ha ottenuto positivi consensi da parte dei presenti, grazie ad una serie di assaggi di gran qualità.