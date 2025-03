Consorzio del Provolone del Monaco Dop entra in Orgin Italia

- pubblicità -

Origin Italia accoglie cinque nuovi Consorzi di tutela, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di riferimento per il sistema delle Indicazioni Geografiche italiane. Entrano a far parte dell’associazione:

Consorzio per la Tutela della IGP Clementine di Calabria

Consorzio di Tutela Provolone del Monaco DOP

Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP

Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell’Olio Extravergine di Oliva a Indicazione Geografica Protetta “Olio di Puglia”

Consorzio di Tutela e Valorizzazione IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto

L’adesione di questi cinque Consorzi testimonia la crescente volontà del comparto IG di fare rete e partecipare attivamente al confronto istituzionale, nazionale ed europeo, per tutelare e valorizzare i prodotti a Indicazione Geografica, patrimonio identitario e leva strategica per lo sviluppo sostenibile dei territori anche alla luce del nuovo regolamento europeo 2024/1143 che rafforza il ruolo dei Consorzi di Tutela.

Con queste nuove adesioni, Origin Italia continua a rafforzare la rappresentanza, che si conferma tra la più rilevante a livello europeo, aggregando Consorzi provenienti da filiere agricole, alimentari e gastronomiche di eccellenza, distribuite su tutto il territorio nazionale.

“L’ingresso di cinque nuovi Consorzi è un segnale chiaro dell’interesse e della fiducia che il mondo delle Indicazioni Geografiche ripone nel lavoro di Origin Italia – ha dichiarato il Presidente Cesare Baldrighi. Ci attendono sfide strategiche cruciali, come la questione dei dazi, la tutela internazionale delle IG e il percorso verso una sostenibilità sempre più integrata nelle nostre filiere”.

Origin Italia rinnova il proprio impegno a promuovere, difendere e innovare il sistema delle DOP e IGP, anche grazie al contributo di tutti i soci che ogni giorno lavorano per garantire qualità, trasparenza e autenticità nei prodotti agroalimentari italiani.

Dichiarazioni

Giorgio Salimbeni – Presidente Consorzio di Tutela Clementine di Calabria

“Questa adesione è avvenuta a seguito della crescita costante del Consorzio nel corso degli anni. La realtà delle Clementine di Calabria ha riconosciuto la necessità di confrontarsi con gli altri Consorzi di Tutela d’Italia per affrontare le problematiche e le direttive da seguire, sia nel presente che in futuro. Solo attraverso la collaborazione è possibile gestire al meglio le complesse tematiche dell’agroalimentare italiano, a beneficio dei territori di origine. L’ingresso è stato particolarmente apprezzato dai Soci, dai Confezionatori e dai Produttori del Consorzio”.

Giosuè De Simone – Presidente del Consorzio di Tutela Provolone del Monaco

“Abbiamo aderito con grande entusiasmo all’associazione Origin Italia. Da sempre il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP crede nell’unione e nella collaborazione fra quanti hanno visioni d’intenti unitarie. Solo attraverso questa sinergia è possibile tutelare al meglio gli interessi dei Soci e raggiungere gli obiettivi strategici che cercano di migliorare il lavoro e il posizionamento dei prodotti a denominazione di origine protetta. La presenza dei grandi Consorzi di Tutela italiani rappresenta ulteriore garanzia della bontà del progetto”.

Nino Scivoletto – Direttore del Consorzio di Tutela Cioccolato di Modica IGP

“Oggi siamo lieti di stare a pieno titolo dentro Origin Italia, certi che questa appartenenza ci riserverà ulteriori stimoli. Far parte di un organismo che è stato, e lo sarà sempre più in futuro, uno strumento capace di guidare i processi di sviluppo delle Indicazioni Geografiche rappresenta per noi un’opportunità preziosa, che pone al centro il produttore e i territori da una parte e i consumatori dall’altra, sempre più attenti alla qualità delle produzioni agricole e agroalimentari”.

Aldo Luciano – Presidente del Consorzio di Tutela Finocchio di Isola Capo Rizzuto IGP

“Il Consorzio è pronto e proiettato verso nuove sfide, con un packaging unico e distintivo grazie al suo caratteristico bollino blu e a una massiccia campagna di comunicazione mediatica in corso. Proprio per questo motivo, tra i primi e principali obiettivi del Consorzio è stata inserita l’immediata adesione alla prestigiosa Associazione Origin Italia, nella consapevolezza che solo attraverso il confronto e il supporto di altri blasonati e storici Consorzi sarà possibile raggiungere gli ambiziosi traguardi che ci siamo prefissati”.